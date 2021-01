„To, jestli se to povedlo, nebo ne, se bude hodnotit až po sezoně. V tuto chvíli je sezona stále na začátku, avšak myslím, že je dobře rozehraná,“ vrací se zpět ke střídání na postu ´účka´ Patrik Indra.

I díky jeho bodům se povedlo Karlovarsku proměnit závěr roku 2020 ve vítězné loučení. Byl z toho šestibodový zisk, když Karlovaráci složili hned dvakrát reparát, a to jak s Ostravou, tak i Brnem, a dosáhli na výhru 3:1, respektive 3:0 na sety.

„Do těchto dvou zápasů jsme šli s tím, že v každém chceme získat tři body, to se povedlo,“ pochvaloval si 201 centimetrů vysoký volejbalista.

„S Ostravou to bylo o něco těžší,“ přiznává Indra a hned pokračuje: „Brno až na začátek prvního setu nekladlo velký odpor.“

Karlovarsko tak díky šestibodové porci zakončilo rok 2020 na třetím místě základní části UNIQA extraligy. Navíc se loňský rok zapsal do sportovního světa černým písmem, když se o to zasloužila pandemie koronaviru, která několikrát převrátila sportovní svět naruby.

„S pandemií jsme se naučili žít a už ji nijak neřešíme. Myslím, že je to tak lepší,“ naráží na situaci kolem covidu-19 Indra. Tím navíc přišly týmy o podporu svých fanoušků, když se v rámci přísných opatření odehrávají zápasy bez přítomnosti fanoušků. „Bez diváků je to smutné, přeci jen to děláme pro ně,“ uznává Indra.

Karlovarsko však pro své věrné fanoušky přichystalo během pandemie několik novinek, aby jim bylo po celou dobu opatření nablízku. „Nicméně podporu od fanoušků cítíme například ze sociálních sítí, takže víme, že za námi stojí, i když v hale nemůžou být s námi,“ připomíná Indra.

A co si přeje v novém roce 2021? „Aby se dalo vše do pořádku a mohli jsme zase hrát pro fanoušky, prostě ať je vše jako dřív,“ dodává závěrem své přání Patrik Indra.