První sada přinesla v Kutné Hoře vyrovnanou partii, během které si Karlovarsko vypracovalo tříbodový náskok 9:6. Liberec však postupem času dokázal manko smazat, a za stavu 15:14 šel v první sadě poprvé do vedení. Následně si právě volejbalisté Dukly vytvořili tříbodový náskok, který ale nedokázali udržet, a set dospěl za stavu 22:22 do dramatické koncovky. Tu zvládli lépe hráči Liberce, kteří dotáhli set do výhry 25:23.

Do druhého setu naskočilo karlovarsko parádně, brzo šlo do vedení 3:0, které postupně navýšilo na 6:2. Liberec však dokázal snížit na 6:5, i přesto si Karlovy Vary poté vytvořily tříbodový náskok. Ale ani ten neudržely, když Dukla během setu dokázala srovnat na 15:15 a poté šla poprvé v sadě do vedení 16:15. Dramatická zápletka pak vyústila v koncovce, kdy Vary měly výhodu tří setbolů, když vedlo 24:21, ale Liberec díky Demarovi, který úřadoval na servisu, dokázal manko smazat a nakonec urval set v poměru 26:24.

FOTO: KV Aréna šílela. Energetici rozdrtili České Budějovice, počtvrté v sezoně

Volejbalisté z lázní šli do třetí sady s vědomím, že na palubovce musí nechat všechno. Vstup měli do setu opět dobrý, ale posléze Liberec přehoupl ukazatel skóre ve svůj prospěch 5:3. Pak začala přetahovaná o vedení, ve kterém se oba týmy střídaly. Set dospěl do vypjaté koncovky, ve které vedly Vary 21:18, ale opět do nedokázaly udržet, když Liberec manko smazal a srovnal na 21:21. I třetí set tak přinesl dramatickou koncovku, kdy Liberec dokázal odvrátit dva setboly Varů, zatímco Karlovarsko odvrátilo dva mečboly Dukly, ale na ten třetí již Liberec proměnil, a radoval se tak po dvou letech z pohárového triumfu.

Final Four Chance Českého poháru

Semifinále: VK ČEZ Karlovarsko – VK Jihostroj České Budějovice 3:0 (25:18, 25:19, 25:21), Black Volley Beskydy – VK Dukla Liberec 0:3 (18:25, 19:25, 15:25).

Finále: VK ČEZ Karlovarsko – VK Dukla Liberec 0:3 (25:23, 26:24, 28:26). Rozhodčí: Činátl, Krtička. Karlovarsko: Weir, Zajíček, Juhkami, Keemink, Sasak, Ihnát, libero Pfeffer (stř. Lamanec, Kasan, Wiese, Patočka).