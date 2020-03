Tím nebudou vyhlášeni mistři České republiky a pořadí v jednotlivých soutěžích ke dni ukončení je i pořadím konečným. „Volejbalová sezona pro náš klub skončila, čímž jsme definitivně ukončili klubovou činnost ve všech složkách,“ poznamenal k pondělnímu rozhodnutí Správní rady ČVS Jakub Novotný, prezident VK ČEZ Karlovarsko.

Karlovarským volejbalistům pak může být slabou náplastí alespoň triumf v základní části UNIQA extraligy mužů, kterou vyhráli, před druhým českobudějovickým Jihostrojem, obhájcem mistrovského titulu.

„S hráči se sejdeme, ukončíme sezonu a pošleme je domů,“ podotkl Novotný k definitivní tečce za nedohranou sezonou, která dostala hořkou příchuť.

„V současné chvíli budeme v první řadě řešit bezpečný odjezd hráčů domů, speciálně pak cizinců,“ upozorňoval šéf Karlovarska na hlavní úkol, který vedení klubu v nejbližších hodinách či dnech čeká.

„Například Marc Wilson zamíří zpět do Kanady, respektive se shání letenka, aby mohl co nejdříve odletět domů. Co se týče ostatních cizinců, dali jsme jim na zvážení, jestli chtějí zůstat, nebo odcestovat,“ narážel Novotný na další cizince v klubu Lukáše Ticháčka, Petra Mlynarčíka či Lukaszce Weiseho.

Volejbalisté z lázeňského klubu tak po rozhodnutí Správní rady ČVS dostanou volno. „Hráči žádné individuální tréninky neobdrží, dostanou volno do odvolání,“ nastínil další kroky Novotný.

„Tím, že se soutěž předčasně ukončila, to nabylo jiného rozměru. Nejsme vláda České republiky, takže jsme hráčům nemohli nic zakázat, ale důrazně jsme je požádali, aby se nechovali nějakým způsobem nezodpovědně vůči svému zdraví i zdraví ostatních,“ okomentoval Novotný situaci, jestli i přes volno budou hráči pod drobnohledem.

„Jak jsem řekl, nic zakazovat nemůžeme, pokud to nevyplývá z kontraktu, což kontrolovat samozřejmě můžeme,“ připomněl Novotný. Letošní sezona však bude mít pro Karlovarsko zcela jistě pořádný finanční dopad.

„Budeme jednat o dalších detailech typu, jak tomu bude příští sezonu, smlouvy hráčů atd., protože ekonomická situace klubu je výrazně ovlivněna vstupným či sponzory a celou touto situací, takže to budeme muset řešit,“ přiblížil finanční ztrátu, kterou klub v ukončené sezoně stejně jako ostatní kluby utrpěl.

„Omlouváme se všem fanouškům, že sezona skončila tak, jak skončila. Měli jsme dobře našlápnuto, nicméně rozhodla vyšší moc, mimořádná událost, kterou jsme nikdo z nás nemohli ovlivnit, takže nemůžeme nic dělat. Budeme se jim to snažit vynahradit příští sezonu. Zkrátka takový je sport a takový je život. Teď je pro nás nejdůležitější, aby celá země, my všichni, jsme z toho vyšli živí a zdraví,“ dodal závěrem Novotný.