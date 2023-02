„Vítězství nad Kladnem se rodilo těžce, Kladno totiž muselo po sérii nepovedených výkonů trochu zabrat, což se mu po volejbalové stránce povedlo, body mu to sice nepřineslo, ale výkon by měl být pozitivní impuls před play-off,“ vracel se zpět k duelu s Kladnem Zajíček, který několik sezon oblékal právě trikot Orlů.

A výhra měla řádně sladkou příchuť, jelikož navrátila Karlovarsko na volejbalový trůn. „Rozhodně máme radost, že jsme se vrátili zpět do čela tabulky, ale také je potřeba se zamyslet, jestli už některé týmy nekalkulují s pozicemi před play-off,“ přemítal nad úmysly týmů ze špičky tabulky Zajíček.

Jedno z největších vítězství klubu v dosavadní historii, říká k výhře šéf Varů

„Být na první pozici po základní části bývá většinou výhodou, tudíž tomu jdeme naproti,“ narážel zkušený blokař na cíl Karlovarska v základní části extraligy, kterým je udržení první příčky.

Další náročný týden rozehraje Karlovarsko ve čtvrtek 16. února, kdy se představí ve druhé bitvě čtvrtfinále Poháru CEV, ve kterém ho čeká od 20.30 hodin odveta na horké palubovce polského Bełchatowa.

V prvním duelu urvaly Vary cennou výhru v hale míčových sportů, kde vyhrály po velkém boji 3:2 na sety, a i přes prohru polský tým prokázal své velké kvality.

„Bełchatow disponuje obrovskou hráčskou silou, ale jde vidět na týmu, že tam něco nefunguje, každopádně se na to nespoléháme a do odvety jdeme stejně odhodlaně, jako do prvního vzájemného utkání,“ přeje si Zajíček úspěch i ve druhém čtvrtfinálovém duelu.

Ve prospěch Karlovarska může hrát roli i to, že Bełchatow musí bezpodmínečně vyhrát. „Z pohledu polského týmu to tak skutečně je,“ upozorňoval Zajíček. „Je to jediná soutěž ve které, když se mu zadaří, bude jeho neúspěch z polské ligy odpuštěn, tudíž tlak je na jejich straně, my můžeme stále jen překvapit,“ připomněl Zajíček. Sám ale ví, že jeho tým čeká na polské palubovce hodně náročná šichta, kterou pokud zvládne, zamíří mezi nejlepší čtyřku, tedy do semifinále.

Varům přiblížil semifinále Poháru CEV bomber Sasak

„Hrát se dá s každým, když se vše sejde. Jsme sebevědomý tým, který chce držet prapor v evropském volejbale co nejdéle, a pokud možno dokráčet co nejdále,“ nastínil blokař Varů cíle na mezinárodní scéně.

Karlovarsko zamíří k duelu do Polska s pokorou, ale s cílem urvat postup. „Rozkaz zněl jasně, semifinále za každou cenu,“ říká s nadsázkou Zajíček. „Trochu to odlehčuji,“ přiznával a hned pokračoval: „Budeme jen rádi, když dosáhneme na semifinále, bude to taková pomyslná třešnička na dortu pro nás hráče, trenéry, lidi, kteří pomáhají v chodu klubu a skvělému fanklubu, který si to zaslouží,“ uzavřel Zajíček.