„Karlovarsko ukázalo svou kvalitu,“ uznával po utkání ostravský kapitán Dominik Fořt. „Měli jsme trochu strach z toho utkání, protože je to vždy ošemetné hrát s takovým soupeře u nich doma,“ doplnil ostravského kapitána Daniel Pfeffer, kapitán Karlovarska. V prvním setu drželi domácí krok s úřadujícím mistrem extraligy pouze do stavu 12:13, poté Vary soupeři odskočily až 18:12 a set dovedly bez větších potíží do výhry 25:17.

Do druhého setu naskočilo Karlovarsko po hlavě, když si vytvořilo náskok 4:0. Postupně však svůj náskok navýšilo na rozdíl šesti bodů 12:6. Ostravský kouč si následně v rychlém sledu vybral oba oddechové časy, ale ani ty, rozjeté Vary nezabrzdily, když hosté ze západu Čech ovládli druhou sadu v poměru 25:15.

Čaroděj Mach a mladá puška Veselý přiblížili Varákům mistrovský titul

To ve třetím setu se Ostrava Varů držela zuby nehty, když během sady dokázala srovnat na 10:10. Poté ale hosté z lázeňského města odšpuntovali úspěšnou sérii a rázem šli do vedení 15:11. Domácí výběr však opět dokázal srovnat, a to v závěru setu na 18:18. V dramatické koncovce nakonec Karlovy Vary prokázaly svou kvalitu a dotáhly set do výhry 25:22.

„Musím pochválit kluky, že jsme byli soustředění od začátku až do konce, i když třetí set byl na konci trochu dramaticky, tak jsme to zvládli a zaslouženě získali tři body,“ chválil si Pfeffer nejen výhru, ale celkový triumf v základní části.

VK Ostrava – VK ČEZ Karlovarsko 0:3 (17:25, 15:25, 22:25). Rozhodčí: Kavala, Kovář. Diváci: 320. Ostrava: Mišek, Jarosinski, Muroň, Perry, Vancl, Dvořák, libero Motyčka (stř. Vašíček, Mazoch). Karlovy Vary: Ihnát, Patočka, Lamanec, Wiese, Weir, Kasan, libero Pfeffer (stř. Keemink, Pastrňák).