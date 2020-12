V prvním utkání zamířili do Kladna, kde dosáhli bez větších obtíží na výhru 3:0 na sety. „Čekali jsme mnohem těžší utkání, protože jsme věděli, že Kladno doma dobře podává, jak jsme všichni viděli v televizním utkání s Odolenou Vodou,“ přiznával obavy před utkáním kapitán Karlovarska Lukáš Vašina.

Ty ale byly zcela zbytečné, když Vary dovolily uhrát domácím pouhých patnáct bodů v prvním setu, ve druhém a třetím pak bodů osmnáct. „V zápase Kladnu odešel servis, naopak jsme ho podáním zatlačili a k tomu jsme dobře bránili v poli. Na druhou stranu jsme sice nepředvedli optimální výkon, nicméně k vítězství stačil,“ přidával hodnocení k utkání na kladenské palubovce Vašina.

Podstatně těžší úkol pak čekal hráče z města minerálních pramenů o den později na palubovce Ostravy. A tam by byly obavy namístě. Tentokrát se muselo Karlovarsko sklonit před srdnatě bojujícími hráči Ostravy, když s nimi zaslouženě prohráli 0:3 na sety, a v extralize si tak připsali na své konto druhou porážku v základní části. „Ostrava ukázala, jak se hraje o body, agresivně, s maximálním úsilím, s velkým sebevědomím,“ chválil výkon soupeře karlovarský trenér Jiří Novák.

A nebylo divu. Ostraváci pod taktovkou kapitána Davida Janků, bývalého hráče Karlových Varů, drtili varský výběr a dostáli svému mottu Per to tam. „Řekli jsme si před zápasem, že na ně vlítneme, a to se nám podařilo,“ narážel David Janků na první set, ve kterém Karlovaráci plnili de facto funkci tréninkového sparingpartnera.

„Chodil nám servis a o to lehčeji se nám pak bránilo. Na výborném podání jsme i dnes měli založenou naši hru a jsem rád, jak dobře jsme toto těžké utkání zvládli,“ pochvaloval si cenný skalp Karlovarska. K tomu pak přidali své i nepřesní rozhodčí, kteří svými výroky několikrát rozohnili obě strany volejbalové barikády.

I tak zbylé dva sety přinesly jen naoko vyrovnanou partii, když Ostrava se po zásluze radovala z vítězství. „Na naší straně byly všechny herní činnosti podprůměrné a nedostačující,“ zlobil se po utkání karlovarský trenér.

A nebylo divu. Karlovarsko propáslo šanci posunout se v neúplné tabulce na třetí příčku. „Nepředvedli jsme optimální výkon. Prohráli jsme si utkání sami. Také výkon rozhodčích nebyl v tomto zápase ideální,“ sypal si popel na hlavu po druhé porážce v základní části za své spoluhráče kapitán Lukáš Vašina.

Napravit reputaci si mohou hráči Varů již v úterý 22. prosince, kdy se představí na palubovce Ústí nad Labem, kde začne duel od 17 hodin a půjde v něm prakticky o čtvrté místo v tabulce. Oba týmy mají na svém kontě třiadvacet bodů, ale Karlovarsko má odehráno o tři utkání méně než tým Ústí. Navíc se opět proti sobě postaví klan Vašinů, trenér Ústí Luboš Vašina bude chtít urvat proti Karlovarsku, kde hájí barvy týmu z lázní jeho syn a kapitán Lukáš Vašina, cenné body do tabulky.

Kladno volejbal cz – VK ČEZ Karlovarsko 0:3 (15:25, 18:25, 18:25). Rozhodčí: Velinov, Krtička. Bez diváků.

Kladno: Hýský, Kyjanica, Fortuník, Kraffer, Zajíček, Křesťan, libero Kunc(stř. Palgut, Mikulenka).

Karlovarsko: Wiese, Wilson, Keemink, Vašina, Patočka, Indra, libero Pfeffer (stř. Lux, Kočka, Baláž).

VK Ostrava – VKČEZ Karlovarsko 3:0 (25:18, 25:23, 25:23). Rozhodčí: Kubinec, Možnár. Bez diváků.

Ostrava: Kružkov, Ihnát, Sedláček, Matula, Janků, Kotas, libera Sobczak (stř. Vancl, Dvořák, Jambor).

Karlovarsko: Wiese, Wilson, Keemink, Lux, Patočka, Indra, libero Pfeffer (stř. Vašina, Kočka).