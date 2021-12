Výhru však nedostali hráči z lázní zadarmo. O všem rozhodl prakticky první set. Ten měli velmi dobře rozehraný hosté, kteří si na začátku vytvořili vedení 9:5. Na to dokázali domácí reagovat a náskok smazali. Podruhé odskočila Odolena Voda Varům na 20:17. Ale ani tento náskok neudržela a v dramatické koncovce uspělo Karlovarsko, které dovedlo set do výhry 27:25.

Vary se statečně perou na evropské scéně. Chceme vždy až na vrchol, říká Novotný

„Očekávali jsme těžký zápas,“ přiznával předzápasové obavy trenér Karlovarska Jiří Novák a pokračoval: „I když nám to nešlapalo, tak jsme se rvali.“ I druhý set načali lépe hosté, ale Vary se nevzdávaly a poprvé šly ve druhé sadě do vedení za stavu 12:11.

Posléze odskočilo Karlovarsko soupeři na rozdíl tří bodů 18:15 a set dovedlo do výhry 25:22. Naopak vstup do třetího setu měli lepší domácí, přesto byl k vidění do stavu 15:15 vyrovnaný souboj. Posléze odskočili Varáci soupeři na 20:17 a nakonec z toho bylo vítězství 25:21.

POHÁR CEV: Kraljevo těžko kousalo v lázních evropskou stopku, dál jdou Vary

„Chybovali jsme tam, kde jsme chybovat nemuseli, ale chuť si pro vítězství dojít to všechno přebila,“ chválil si Novák týmový výkon. „Tři body jsou doma a to se počítá,“ poukazoval závěrem karlovarský kapitán.

Karlovarsko si tak připsalo na konto šestou výhru v řadě za sebou bez ztráty bodu, čímž se posunulo do čela tabulky, ve kterém bude nejméně do dnešního odpoledne, kdy bude na programu souboj Českých Budějovic s Libercem. Právě Jihočeši, pokud budou bodovat, se mohou navrátit zpět na první místo.

VK ČEZ Karlovarsko – AERO Odolena Voda 3:0 (27:25, 25:22, 25:21). Rozhodčí: Dmejchal Matěj, Krtička Jan. Diváci: 642.

Karlovarsko: Vašina, Zajíček, Indra, Wiese, Patočka, Keemink, libero Pfeffer (stř. Ihnát, Římal, Kočka).

Odolena Voda: Saada, Carmody, Hladík, Shchadilov, Horák, Démar, libero Hadrava (stř. Chevalier, Chancy, Ribom, Jachnicki).