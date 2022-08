Program, neděle, 7. srpna 14.00 Cena Jatky Český Brod a.s. (III. kategorie, 1.400 m, dvouletí); 14.30 Cena Renomia Agro – II.oddělení (III. kategorie, 1.400 m, dvouletí); 15.00 Cena Mydlářky Benešov (IV. kategorie, 2.000 m); 15.30 Cena Dux Josef Chejn s.r.o. (IV. kategorie, 1.600 m); 16.00 34. Lázeňská míle Mikrop Čebín a.s. (II. kategorie, 1.600 m); 16.35 77. OAKS Holdingu Rabbit cz (Listed, 2.400 m, tříleté klisny); 17.05 Cena Primo Josef Chejn s.r.o. (IV. kategorie, 1.400 m); 17.35 Cena DZS Struhařov – Memoriál Miroslava Kocourka (V. kategorie, 1.600 m).

Hlavním bodem osmidílného rovinového programu bude klasický test přístupný výhradně tříletým klisnám – 77. OAKS HOLDINGU RABBIT CZ (Listed, 2.400 m).

Dva trenéři mají v dostihu dvě svěřenkyně, které si pozornost určitě zasluhují. Luboš Urbánek do boje o 550 tisíc korun posílá Jacinth (ž. D. Liška).

Bělka stáje MS Racing dosud absolvovala pouze dva starty, ale po pátém místě při svém debutu prokázala třídu vítězstvím v jedničkové Ceně Latiny.

Korvette (ž. M. Laube) se ve čtyřech dosavadních startech pokaždé umístila na dotovaném místě, mj. pátá doběhla v jedničkové Velké červnové ceně a druhá v Ceně Latiny. Ingrid Janáčková Koplíková chystá na start vítěznou debutantku trojkového klání Bartolu (ž. R. Koplík) a účastnici červnového Českého derby Totally Gold (ž. M. Zatloukal).

S plnými šancemi přijíždí svěřenkyně trenéra Tůmy Whirl Wind Girl (ž. J. Verner), která se ve třech letošních startech v nejvyšší kategorii pokaždé umístila. Velké naděje na maximální úspěch v jedenáctičlenném poli netají týmy kolem třetí z Memoriálu R. Deyla Leny (ž. M. Havelková) nebo čtvrté z Ceny Latiny Pleione (ž. J. Palík). Český chov by mohla zviditelnit v nižších kategoriích dvakrát vítězná Vignetta (ž. A. Florian) a stále se zlepšující Geneze (L. Fialová).

Naopak na zaváhání soupeřek čeká Aperola (ž. P. Foret). Při prvním letošním startu v Polsku vyhrála a ve dvou dalších skončila těsně za dotovanými pozicemi.

Z nižších kategorií do elitního souboje nastupuje Good Revanche (ž. J. Andrésová).

Pěknou podívanou slibuje také druhý vrchol nedělního odpoledne. V tradiční 34. Lázeňské míli Mikrop Čebín, a.s. (II. kategorie, 1.600 m), jejíž historie sahá do třicátých let minulého století, nechybí premiant z roku 2019 a loni druhý Torque Power (ž. J. Palík) ani předloňský vítěz Mormill (ž. D. Liška).

Na předních místech se očekává předloňská vítězka Oaks Zariyannka (ž. R. Koplík) i jediný zástupce českého chovu, vítěz Velké jarní ceny Zamico (ž. J. Línek).

Dobré umístění na nejvyšších příčkách nebude překvapením u Like Magica (ž. M. Laube), spolehlivého Cawoka (ž. J. Verner), pravidelného účastníka Lázeňské míle Sagara (ž. P. Foret) a v případě nárůstu formy ani u Caucasiana (L. Charvát), který na větší úspěch stále čeká.

Sváteční odpoledne začíná ve 13.30 hodin a start prvního dostihu je plánován o půl hodiny později.

Marcela Kozová