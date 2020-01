Šestnácté místo. Dva dny bojoval florbalový výběr Karlovarského kraje v Ostravě na prvním turnaji regionálních výběrů kategorie U17.

A vystoupení to nebylo vůbec úspěšné, o čemž svědčí i konečná šestnáctá příčka. Tam se představil ve skupině D, kde si v konkurenci výběrů Slovenska, Libereckého kraje a Středočeského kraje připsal na konto tři porážky, které znamenaly po odehrání základních skupin sešup nejdříve do skupiny o třinácté až šestnácté místo a posléze do boje o konečnou patnáctou příčku, ve kterém se postavil Karlovarskému kraji do cesty Jihočeský kraj. Ten dosáhl na výhru rozdílem jedné branky, čímž přisoudil florbalistům z Karlovarského kraje poslední, tedy šestnáctou příčku.