Každý titul je dřina, ale ten letošní byl extrém. Odehráli jsme spoustu zápasů v lize i evropských pohárech, play--off bylo dlouhé a pak finále, které, myslím si, pamatuje každý. Pátý zápas, pátý set, 15:14 a prasátko (úsměv). Čili ano, zadarmo to určitě nebylo, ale zase před vyprodanou míčovkou, proto to víc těší.

Povedená sezona se promítla i do pohybů v kádru, když po sezoně opustilo Karlovarsko několik klíčových hráčů, namátkou Vašina, Indra. Jak bylo pro vás náročné je plnohodnotně nahradit?

Jeden cyklus skončil, je třeba začít nový. Realita je, že tak kvalitní Čechy, které jsme měli, bylo velmi těžké nahradit, a také to stálo o něco víc. Pravda je, že liga jde extrémně rychle nahoru, už je zde šest sedm týmů, co opravdu chtějí hrát o titul. A nabídka kvalitních Čechů pokulhává. Poradili jsme si, pro letošek určitě, otázkou je, jak to systémově bude vypadat dál.

Mistři! Volejbalisté Karlovarska urvali titul v boji se Lvy v tie-breaku

Navíc šlo vesměs o hráče české reprezentace, což každého trenéra určitě nepotěší…

Ano. Jsme spokojeni, že od nás se odchází do topových týmů v zahraničí, ať už Itálie, Polska nebo Francie. Je na tom vidět vizitka práce našich trenérů. Ti hráči na to někdy pak zapomenou a myslí si, že jen v cizině jsou dobří trenéři, ale naštěstí oni kluby a volejbal neřídí. Každopádně přeji klukům vše nejlepší.

Tým jste během přestávky posílili o několik zahraničních hráčů, ale zalovili jste i ve vodách české extraligy. Jste s posilami spokojeni, nebo ještě pošilháváte po případném dodatečném posílení?

Samozřejmě nevíme, čas ukáže, jak jsme zvolili. Žádné posily zatím neplánujeme. Máme velkou pokoru ke všem družstvům v lize a ke všem posilám, které se v extralize objeví, a že jich bude dost.

Změny se dočkal překvapivě také realizační tým, ve kterém je Jiří Novák a Jakub Koloušek, když ho nově posílil z pozice asistenta Martin Kop…

Ano, máme o jednoho trenéra navíc, Martin byl na trhu. Známe jeho plusy a minusy a budeme čekat. Navíc společně s Kubou Kolouškem si rozdělili nejstarší mládežnické kategorie, Martin povede skupinu vybraných mládežníků.

OBRAZEM: Nervydrásající drama s mistrovskou tečkou rozhodl varský démon Indra

Karlovarsko však není jen o hlavním týmu, ale také mládeži, můžete tedy přiblížit, jak si mládežnické výběry vedly v uplynulé sezoně a s jakými cíli budou vstupovat do nové sezony?

My nechceme být nejlepší středisko mládeže v republice, na to jsme moc daleko od velkých center, ale chceme mít poctivý mládežnický strom. Proto u každé kategorie je minimálně jeden trenér. Někteří profíci, někteří polo. K tomu chodíme do škol, máme minivolejbal, máme stále kempy pro děti. Budeme hrát ve třech celorepublikových a třech krajských soutěžích. Cíle jsou dané v extraligách – junioři U22 v polovině tabulky a kadeti U18 udržení.

Před sebou máte další sezonu, s jakými cíli do ní budete v rámci extraligy vstupovat, když můžete dosáhnout na mistrovský triple?

Když řeknu, že chceme vše vyhrát, bude to arogance, když řeknu, že chceme do semifinále, je to alibismus. Proto říkám, že vždy chceme vyhrát každý zápas. Kdo nás zná a zná našeho trenéra, ví, že to je pravda, a od toho se pak vše odvíjí dál.

Právě již loňská sezona prokázala vyrovnanost extraligy a ani letos tomu nebude jinak, adeptů na mistrovský titul bude více než dost…

Lvi Praha, České Budějovice, Dukla Liberec, Kladno Volejbal, Aero Odolena Voda, Brno, a všichni ostatní budou nebezpeční taky.

V jednu chvíli jsem i já lehce zapochyboval, jestli to udržíme, říká šéf Varů

Opomenout bychom neměli ani prestižní Ligu mistrů, ve které se letos představíte v základní skupině…

Jedeme s Honzou (pozn. red. Jan Meruna) na losování do Bruselu 16. září a teprve pak uvidíme, jaké šance máme, když ji konečně budeme moci hrát opravdu doma.

Tu překvapivě odehrajete v hale míčových sportů, jak náročná byla jednání o výjimce, abyste mohli zápasy odehrát doma v míčovce?

Myslím si, že po tlacích nás všech „menších“ klubů Evropská federace konečně pochopila, že na zimácích to nemá smysl. Na Ligu mistrů chodí dva tři tisíce lidí a to nemá v KV Areně tu správnou atmosféru. Věřím, že míčovka bude narvaná. Pomohla nám moje role v Českém volejbalovém svazu, kontakty na prezidenta polské federace a pak jsme dané „volnější“ požadavky správně vyřešili ve vedení klubu a s KV Arenou, takže zásluhu na tom mají tedy všichni.

Napilno měl určitě i management klubu, který musel získat finanční prostředky na pokrytí nové sezony…

Stále není hotovo. Lezou do toho volby a další faktory čili momentálně nám na Ligu mistrů chybí veřejné i soukromé zdroje stále, když ty soukromé jsou klíčové. Řešíme to.

Sport v Česku trápí v posledních měsících především ceny energií, jak vnímáte tuto nevlídnou situaci?

Vnímám ji složitě, nečernobíle a s mnoha neznámými. Rozhodně nejsem expert, abych komentoval každý výkřik o tom, kdo za co může, zastropovat, nezastropovat, svetry atd. Myslím si, že stát a následně kraje a města se s tím budou muset nějak poprat, každý dle své role. Jsem rád, že Karlovy Vary mají aspoň dopředu danou cenu tepla pro lidi, to jsme chtěli. Energie pro městské firmy typu KV Arena, bazény, dopravní podnik budou samozřejmě velmi drahé. To je potřeba na komunální úrovni řešit.

Novou sezonu zahájíte Superpohárem s Českými Budějovicemi, mohou tak fanoušci očekávat první vítěznou trofej?

My vždy chceme vyhrát. Byl by to fajn start do ligy, ale nemyslím si, že Budějky nám dají pohár zadarmo.

PODÍVEJTE SE: Šampioni z Varů zahájili letní galeje i s posilami

Lázně si opět podmaní Velká cena porcelánu

Tradičně generálkový volejbalový turnaj v režii VK ČEZ Karlovarsko pod názvem Velká cena porcelánu si podmaní lázeňské město.

Tentokrát se na turnaji, který se odehraje v hale míčových sportů, představí švýcarský TSV Jona, rakouský Hypo Tirol, dále pak Kladno, které doplní pořádající Karlovarsko.

Vše vypukne v pátek 9. září zahajovacím zápasem, ve kterém v 11.00 hodin vyzve Karlovarsko TSV Jona.

Ve 13.00 hodin pak vyzve Kladno Hypo Tirol a od 16.00 hodin se Kladeňáci postaví TSV Jona. První hrací den pak zakončí v 18.00 hodin Karlovarsko, které se postaví Hypu Tirol.

V sobotu 10. září pak bude pokračovat turnaj v 11.00 hodin, to se proti sobě postaví Jona a Tirol. Tečku za dalším ročníkem pak udělá od 13.00 hodin duel mezi pořádajícím Karlovarskem a Kladnem.