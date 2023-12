Florbalistům chebského Akademiku víkendový výjezd do Prahy řádně zhořkl. V bitvě s pražským Wizards, tedy lídrem divize A, Chebané tahali po celé utkání za kratší konec provazu, a nakonec si připsali na konto v rámci 14. kola vysokou prohru 6:20, která byla zároveň nejvyšší v soutěži.

USK Akademik Cheb - divize A. | Foto: USK Akademik Cheb

Chebští trenéři David Vorlíček a Patrik Horák měli před utkáním plné ruce práce, jelikož museli řešit mnoho absencí. K dispozici neměli například brankáře Bartůška, Hůdu, Kleinera, Smolku či dlouhodobě zraněné Kugela s Novákem. Mezi tři tyče tak poslali trenéři zkušeného Lukáše Heczka. Letitá jednička USK se do branky vrátila po pětizápasové absenci, kdy kryla záda mladšímu Tomáši Bartůškovi.

A návrat si rozhodně představoval jinak. Během utkání se navíc z prostoru mezi tyčemi musel pakovat, nahradil ho Jan Horák. Bývalý brankář ašského Diabla zřejmě už ani nedoufal, že by si někdy v divizi zachytal. První třetina 5:0 pro domácí, k tomu dvě zranění, které snad nebudou vážné. Akademici v Praze během úvodního dějství museli polknout hořkou pilulku. Wizardi od úvodu potvrzovali roli favorita a diktovali tempo.

„Nemůžeme si dovolit jezdit na takové zápasy na dvě lajny, dvě zranění hned v první třetině,“ nechal se po utkání slyšet trenér David Vorlíček. Akademici psali nejlepší pasáž utkání mezi 25. a 28. minutou, kdy se dostali na rozdíl tří branek. Víc však soupeř nedovolil a opět přidal na otáčkách. „Chvíli jsme se vrátili do hry, pak jsme dostali laciný gól, soupeř odskočil a hru kontroloval,“ vrátil se ke světlé chvilce v zápase kapitán Jan Kirchman.

Pražané ve třetí třetině přidávali pod kotel a branky jako na běžícím páse. Akademik nenašel recept a síly na větší odpor. V Kunraticích tak k překvapení nedošlo, Wizardi měli utkání po celý průběh ve své režii a zaslouženě vyhráli. Prodloužili tak domácí neporazitelnost a v očích mnoha expertů splnili povinnost. Navíc na cestu chebskému celku naložili dvacet branek.

Akademik udolal v bitvě nováčků Olymp. Výhru Chebu vystřelil Žuk

„Krutý,“ vytrousil po utkání stručně Matěj Voborník, který se svými spoluhráči i před dvacetibrankový příděl bojoval jako lev. Do smíchu mu po utkání nebylo. „Na hřišti jsme nechali všechno, ale síla Wizards je obrovská. To jsme věděli už před zápasem,“ pokračoval ve stručném hodnocení Voborník.

Snažení jeho týmu ocenil také tábor soupeře při pozápasovém hodnocení. „Cheb přijel hrát florbal. Za to mu patří ocenění. Děkujeme soupeři za zápas a přejeme hodně štěstí v boji o udržení. Myslím si, že takové týmy do divize rozhodně patří.“

Pražané tak zastavili spanilou jízdu florbalistů v trikotu USK, která trvala pět utkání. „Klukům patří díky za to, že to odjezdili do posledních chvil. My body musíme získávat jinde a s jinými týmy,“ s klidem a smířlivě pronesl Vorlíček.

Akademici budou chtít na vysokou porážku rychle zapomenout. V sobotu 16. prosince je čeká další bitva, poslední v letošním roce. USK doma přivítá jedenácté Teplice, kterým bude chtít vrátit porážku z prvního letošního měření sil.

Hokejisté Energie září v unikátním kalendáři Deníku pro rok 2024