A není divu. Blonďatá triatlonistka ke triumfu na Světovém poháru v terénním triatlonu XTERRA, který se uskutečnil v Prachaticích, kde dosáhla na skvělé druhé místo, přidala další triumf.

O víkendu v německém Zittau na XTERRA European Championship 2021 totiž dosáhla v kategorii AGE Group na titul mistryně Evropy. „Jsem šťastná jako blecha,“ prozradila v cíli vyčerpaná, ale s tradičním úsměvem čerstvá mistryně Evropy Hanka Odlová.

„Užívám si to,“ přidává své první pocity. „To, že jsem vyhrála a jsem mistryně Evropy Xterra v AGE group, nevěřícně vstřebávám ještě teď,“ říká nejdecká triatlonistka ke svému dalšímu úspěchu.

Jenže cesta za triumfem byla pořádně trnitá. Nejdříve museli triatlonisté zvládnout 1,5 km plavání v jezeře Olbersdorfer see a na pořadu byly hned dva okruhy.

„Plavalo se mi velmi dobře, voda však byla studená. Neopreny byly zakázány, i když teplota vody tomu neodpovídala,“ upozorňuje s úsměvem Odlová.

Hanka Odlová, čerstvá mistryně EvropyZdroj: Archiv Hanky Odlové„Ve druhém okruhu jsem doplavala chlapy, kteří startovali před námi, což byla zase jiná zkušenost, a plavání vypadalo jako hra na kličkovanou,“ přibližuje dění při plavecké části.

Poté následovala další těžká překážka, 37 km těžké terénní cyklistiky s převýšením přes 1 100 m. „Kolo bylo parádní, jak hodnotili všichni okolo, zaručeně jedno z nejhezčích. Technické výjezdy a sjezdy jsem si celou dobu užívala,“ prozrazuje Odlová.

„Ze začátku jsem musela předjíždět hodně triatlonistů, což v terénu nejde moc dobře a dojde vždy k nepříjemnému zdržení,“ připomíná.

„Sjezdů a techniky bylo na kole požehnaně, a jelikož mám ráda na kole trochu toho adrenalinu, moc si to užívám a jela jsem, co to šlo,“ říká k druhé triatlonové disciplíně. Vše tradičně zakončil desetikilometrový běh v okolí jezera.

„Běh vedl na zvlněném terénu, v parku, lese. Po prvním kiláčku jsem viděla v dáli manžela, a tak jsem uháněla za ním, doufala jsem, že doběhneme bok po boku do cíle a užijeme si to,“ říká ke svému přání v běžecké části.

Jenže to nevyšlo. „Kuba dostal v půlce běhu křeč, a musela jsem tedy pokračovat bez něj. Předběhla jsem chlapy, ženy i ženy Elite, ale o celkovém umístění jsem neměla žádné informace. Tak jsem se snažila běžet, co to šlo, od začátku až do konce,“ naráží na fantastický běh ve svém podání.

„Když jsem se dozvěděla výsledek, tak první moje reakce byla, že to bude asi nějaká chyba,“ culí se Odlová. Ale nebyla. Sympatická blonďatá triatlonistka z Krušných hor dosáhla na triumf v AGE group.

Hanka Odlová, čerstvá mistryně EvropyZdroj: Archiv Hanky Odlové„Před startem by mě to ani nenapadlo,“ vysvětluje a hned připojuje: „V cíli šťastná, že se to povedlo a všechno mi sedlo, jak nejlépe mohlo. Po chvíli objímačka s manželem a dalšími triatlonovými nadšenci z Čech,“ říká k velké radosti, o kterou se podělila nejen se svým mužem.

Další kroky nasměrují nejdeckou závodnici do Itálie. „Další zastávku plánuji na Xterru do Itálie k jezeru Molveno, kam se moc těším, už jen kvůli horám, které dějiště triatlonu obklopují. Poté bude následovat triatlonový svátek, mistrovství světa na Havaji, kam pořád doufám, že vzhledem k situaci budeme moci vyrazit závodit,“ přeje si závěrem Hanka Odlová.