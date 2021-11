FOTBAL

Přípravné kopačky: Ostrov – Baník Sokolov U19 (SO, 10.30, Ostrov), Slavia Karlovy Vary – Aritma Praha (SO, 11.00, Drahovice), Viktoria Mariánské Lázně – Viktoria Plzeň U19 (SO, 14.00, Mariánské Lázně).

Dohrávka, 7. kolo, I. B třída: Hazlov – Aš (SO, 13.30).

Dohrávka, 11. kolo, krajská soutěž dorostu: Horní Slavkov – Kynšperk (SO, 11.00).

Dohrávka, 7. kolo, okresní přebor Karlovarska: Dalovice – Nejdek B (SO, 10.30, Vojkovice).

Dohrávka, 15. kolo, III. třída Karlovarska: Svatava B – Kyselka (SO, 14.00).

FUTSAL

Krajský přebor, 4. kolo: ASK Rád – Slavia Karlovy Vary (PÁ, 18.00, SH Gymnázium Sokolov).

VOLEJBAL

UNIQA extraliga, mužů, 8. kolo: VK ČEZ Karlovarsko – Beskydy (SO, 18.00, HMS).

BĚH

Běh Kolem Bobřáku (NE, 10.30, Kadaň, start i cíl u Loděnice, přihlášky na místě).

FLORBAL

CE soutěž juniorů, 5. kolo: FB Hurrican Karlovy VaryFlorbal Chomutov (PÁ, 20.00, HMS).

1. liga mužů, 13. kolo: FB Hurrican Karlovy Vary – FAT PIPE Start98 Kunratice (NE, 17.00. HMS).