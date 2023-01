„Do zápasu jsme vstoupili katastrofálně, když jsme během šesti minut prohrávali o tři branky,“ načal své hodnocení zápasu Mandler. Karlovy Vary ale dokázaly v závěru první periody snížit na rozdíl jedné branky, když se do střeleckých statistik zapsali Matyáš Velc a Michal Strachota.

Jenže pozadu nezůstali ani domácí, kteří dokázali v závěru první třetiny odskočit Varům díky přesné ráně Herblicha na rozdíl dvou branek, 4:2. „V závěru třetiny jsme se dokázali vrátit zpátky, ale poté jsme opět inkasovali,“ popisoval Mandler další dění v první dvacetiminutovce.

Pak už to byla vesměs jednoznačná záležitost florbalistů Ostravy, kteří nastříleli hurricanům dalších sedm branek, z toho pět v závěrečné třetině. „Zápas rozhodly brejkové situace, které jsme špatně řešili a padlo po nich množství gólů,“ narážel na rozhodující moment zápasu karlovarský trenér.

Zklamání neskrýval po zápase ani nejlepší hráč Varů Matyáš Velc. „Hodnotí se to velmi těžce,“ přiznával Velc. „Nepovedl se nám vstup do utkání, dostali jsme rychlé góly, pak jsme ten zápas honili a ještě dokázali trošku vyrovnat, přesto nás Ostrava trestala ze všech brejků,“ souhlasil s názorem Mandlera, že zápas rozhodly brejkové situace v podání Ostraváků.

„Naopak my jsme neproměnili mnoho šancí, pozitivní je to, že jsme to nezabalili,“ našel Velc přece jen nějaké pozitivum na porážce, která byla pro karlovarský výběr již šestnáctou v základní části superligové soutěže.

Další utkání v Liveposrt Superlize odehrají karlovarští florbalisté premiérově před televizními kamerami ČT sport, před kterými vyzvou v pondělí 23. ledna od 17.10 hodin v hale míčových sportů TJ Sokol Královské Vinohrady, tedy jedenáctý tým superligové tabulky, na který Karlovy Vary ztrácejí z poslední pozice propastných deset bodů.

FBC ČPP Bystroň Group Ostrava – FB Hurrican Karlovy Vary 11:5 (4:2, 2:0, 5:3). Branky: 1. Lukáš Pešat, 3. Filip Šubert, 6. Šimon Kuczera, 20. Lukáš Herblich, 24. Marek Bräuer, 27. Marek Bräuer, 45. Daniel Chatrný, 47. Patrik Němec, 51. Šimon Soukup, 53. Daniel Chatrný, 58. Marek Bräuer – 19. Matyáš Velc, 19. Michal Strachota, 46. Matyáš Velc, 52. Adam Zahraj, 59. Ondřej Šimeček. Rozhodčí: Lukáš Čížek – Lukáš Laštovička. Vyloučení: 2:1. Bez využití. Diváci: 65.