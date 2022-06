„Patnáctiletý Ondra Janský se svým soupeřem s Teep Muay Thai Plzeň předvedli nádherný zápas plný klinčů, loktů, kolen a strhů. Přesně to co do Thajského boxu patří. Přivítali jsme i dva německé bojovníky s Fight gym Nürnberg. Oba předvedli nádherný ortodoxní Muay Thai styl a své zápasy oslavili jako vítězové.“

Vycházející hvězdou z domácího klubu je Maty Firbach. „Sice prohrál, ale společně s Novotným z Mudroch team Praha předvedli nejtvrdší zápas večera. Až se lidem zastavoval dech, jaká to byla v našem slangu štípaná. Respekt oběma. Respekt všem,“ dodal Švehla a popsal atmosféru, která panovala na galavečeru mezi zápasníky i diváky. „Byla úplně skvělá. Bude to asi tím, že organizátoři nejsou nakloněni urážlivým trash talks (pomluvy, urážlivé hecování) a pokud nějaké jsou, nezveřejní je. Tudíž se nikdo nehádá, neuráží a fanoušci tak nikoho nekomentují. Nikdo není vyhecovaný a naštvaný na slova soupeře a naopak. Proto se každý usmíval a těšil do zápasu.“

Podle organizátorů byli diváci nabití potřebou vidět po třech letech covidové pauzy pořádnou show. „Fandilo se, křičelo, a dokonce jsem při koučování svěřence postřehl zpěv z hlediště. Diváku dorazilo přes tisíc, což je na akci v malém městě u hranic na západě Čech obrovské číslo.“

Kdo byl vítěz? Všech 32 bojovníků, kteří vlezli mezi 16 magických provazů. „Kdo tam nikdy nestál, nepochopí. Bojovník může dostat knockout v prvních vteřinách, a přesto je sám pro sebe vítězem, protože vstoupil do ringu, a ještě před tu masu diváků.“

Do ringu se postavili také teprve školáci Martin Kodýtek (Kody-Ak gym Mariánské Lázně) a Ondřej Linhart (Alpha gym Karlovy Vary).

Na závěr organizátoři vzkazují veliké poděkování všem, kteří se podíleli na organizaci, sponzorům, ČSFU, klubům a zápasníkům, divákům, rodiny nevyjímaje. „Prostě všem, kdo v tom měl prsty, peníze, myšlenku. Každopádně největší dík kolegovi Adamovi, protože tohle je fakt profesionál na svém místě. A hlavně zvládá usměrňovat i mě,“ dodal Jaroslav Kondor Švehla.