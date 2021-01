Máte za sebou náročný rok 2020, do kterého notně promluvila pandemie koronaviru. Jak tuto těžkou dobu jako trenér vnímáte a jak byste uplynulý rok hodnotil?

Konec loňské sezony byl ovlivněn přísnými opatřeními a následným zrušením ročníku. Nám se podařilo vyhrát s předstihem základní část, což nás opravňovalo ke startu v Lize mistrů, takže tu část hodnotím pozitivně, protože jsme dlouhodobě prokazovali velkou regularitu ve výkonech.

Hráči tak přišli o vrchol sezony, kterým bezesporu play-off je, když tentokrát byla extraliga vyhlášena bez vítěze…

Samozřejmě mě mrzí, že jsme nemohli projít play-off, protože tam se kluci otrkávají a zjišťují v poslední době, jak se to play-off hraje. Proto je play-off specifické, když se hraje každý zápas skoro o všechno. Je tam jiný tlak a stoupají tam výkony, všechny ty týmy se soustředí na tuto část, takže je škoda, že jsme si to nemohli prožít.

Pandemie však zasáhla i nový ročník, který byl několikrát přerušen a zase restartován…

I současný ročník byl a je složitý. Začala příprava, pak se vše přerušilo, začalo se hrát a zase se vše přerušilo. Snažili jsme se tu pauzu v možnostech využít, abychom nevypadli úplně z tréninku, ale je to narušený, stále se končí, stále začíná a ta opatření jsou, jaká jsou, a nemá cenu to nějak dál rozvádět. My už jsme si zvykli a nějak jsme to přestali vnímat, samozřejmě vítáme návrat fanoušků do hlediště, ale myslím si, že v této sezoně to bude velmi komplikované.

Nejen pro hráče, ale i realizační tým vedení klubu to muselo být frustrující?

Na jednu stranu to bylo frustrující, na druhou komplikované. Hráči se dlouho připravovali, měli sedm týdnů přípravy, těšili se na to hraní a po třech kolech se to zase přerušilo, takže to bylo do jisté míry frustrující. My jsme se snažili trénovat, udržovat kluky v herním módu a pro nás bylo nejvíce komplikované i to, že jsme nevěděli, kdy se začne, to znamená, že jsme nemohli udělat nějaký dlouhodobý plán, čekalo se týden od týdne, jak se změní podmínky pro restart, a v tom to bylo komplikované.

Navíc jste během návratu na palubovky přišli o nahrávačskou jedničku Lukáše Ticháčka, jak velká ztráta to pro tým byla?

Ztráta Lukáše byla komplikovaná v tom, že už dva roky s tím týmem hraje, žije, má zažitý styl, který chceme hrát. Měli jsme štěstí v neštěstí v tom, že jsme sehnali kluka (pozn. red. Weesel Keemink), který měl své kvality, který je charakterově velmi otevřený a hned zapadl do týmu, pro nás to byla v podstatě i trochu výhra.

Vraťme se k Lize mistrů, kde jste si splnili cíl, uhrát premiérový set, ale určitě jste pomýšleli na víc?

Jsme rádi, že jsme odehráli slušné zápasy, v každém jsme si sáhli na set. Samozřejmě jsme chtěli se porvat i o vítězství, ale bohužel jsme narazili na vrcholový volejbal a tam jsme zjistili, co nám ještě schází, takže se budeme snažit z toho ponaučit a připravit na druhý turnaj v Německu, kde se budeme chtít o to vítězství zase porvat.

Jak je náročné udržet hráče v koncentraci ohledně nabitého programu jak v Lize mistrů, tak extraligy?

Zápasová nálož je v podstatě trochu smrtelná. Já jsem měl malinko strach, jak kluci zareagují po třech náročných utkáních v Lize mistrů na návrat na domácí scénu, ale zvládli to, vrátili se do ligového kolotoče vítězstvím. Byl jsem za to moc rád. Těch zápasů je strašně moc, když nám někdy vypadly kvůli jiným problémům druhých týmů, takže jsme to museli přesouvat, a tak máme za sebou náročný prosinec a čeká nás ještě náročný leden. V podstatě až do konce jedeme minimálně dva zápasy během týdne, je to náročné, ale holt se s tím musíme poprat a kvalitně i mentálně se na to připravit.

Až na dvě prohry jste prozatím v základní části vyhráli jedenáct utkání, panuje tedy s touto bilancí spokojenost? A která ze dvou proher vás mrzí nejvíce?

Dá se říct, že dvě porážky ze třinácti zápasů v tom kolotoči, který je, se dají akceptovat ve smyslu, že je logické, že občas nějaký výpadek přijde. Každá ta prohra byla malinko jiná a mrzí mě obě dvě. Na druhou stranu pokud nás prohra posune dál, tak je to prohra, která i nám něčím slouží.

Závěr roku jste však zvládli, když jste jak Ostravě, tak i Brnu porážky oplatili…

Jsem rád, že se nám povedlo těm soupeřům porážky vrátit, ale opět to nebyla úplně jednoduchá situace, když se do toho připletly vánoční svátky a malinko se z toho rytmu vypadlo. Ale kluci to zvládli na výbornou a v podstatě jsem rád, že ze dvou domácích zápasů máme šest bodů.

Před sebou máte rok 2021, který opět bude ve vaší režii pořádně náročný. S jakými cíli a přáními jste do něj vstoupili?

Přeji všem hodně zdravíčka hlavně v tom novém roce a ať týmy nemají zdravotní problémy, ať si to můžeme rozdat na hřišti. My samozřejmě budeme vstupovat se stejnými cíli, připravit se co nejlépe na každý zápas, pokusit se vyhrát každý zápas,a já doufám, že na konci sezony si budeme moct říct, že jsme těch devět měsíců obětovali dobré věci.