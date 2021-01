Tak to je úctyhodná bilance Kryštofa Zatloukala na MČR dospělých a dorostu, které v uplynulém týdnu hostilo po tři dny ve Vysočina Aréně Nové Město na Moravě.

Zdroj: Deník / Daniel Seifert

Tím talentovaný závodník dokonale zužitkoval náročnou přípravu. „Pro kvalitní výkony v zimě je nejdůležitější letní příprava a ta proběhla bez jakýchkoliv omezení,“ připomněl na úvod Kryštof Zatloukal.

„V říjnu, když už bylo vše zavřené, tak jsem trénoval tři týdny v Ramsau v Rakousku a poté jsme odjeli s celou skupinou na dva týdny do Idre ve Švédsku, kde probíhal trénink na sněhu,“ vracel se zpět k tréninkovému harmonogramu, který před startem na mistrovství republiky absolvoval. Vypořádat se však musel během přípravy i s restrikcemi kvůli pandemii koronaviru. „Běh na lyžích je naštěstí venkovní, individuální sport, a proto se dalo a dá v tréninku pokračovat i v současné době,“ pochvaloval si, že o tréninkové dávky i přes bezpečnostní opatření kvůli covidu--19 oproti jiným sportům nepřišel.

Právě těžká doba, která se stala v posledních měsících nedílnou součástí nejen profesionálního, ale také amatérského sportu, zrušila napříč republikou několik akcí či závodů a to se dotklo i běžeckého lyžování. „Závodů bylo méně než v minulých letech, my jsme absolvovali pouze jeden přípravný, a to v Rakousku v Saalfeldenu,“ poukazoval na okleštěnou závodní přípravu.

I přesto si počínal závodník v trikotu LK Slovan Karlovy Vary na MČR velmi dobře, když vše odstartoval dvanáctým místem ve sprintu.

„Sprint není mojí nejsilnější stránkou,“ prozradil s úsměvem. „Na to, že jsem junior prvním rokem, v konkurenci mužů to nebylo vůbec špatné,“ chválil si dvanáctou příčku.

Zatloukal se více soustředil na zbylé dva závody, deset kilometrů klasicky s intervalovým startem a patnáct kilometrů bruslením s hromadným startem. Vyplatilo se. Druhý start na republice přetavil v mistrovský titul, když na desetikilometrové trati klasicky ovládl kategorii juniorů a jako bonus přidal skvělé páté místo v kategorii mužů, kde tak skončil těsně za českou běžeckou mužskou špičkou.

„Hned po projetí startovní bránou jsem se do toho opřel, jel jsem podlahu, stále zrychloval a závod vyhrál stylem start-cíl,“ přiblížil dění v bílé stopě při druhém závodu.

„Po dojezdu jsem nemohl svému výkonu uvěřit, když jsem nechal za sebou reprezentanty Rakouska, Španělska a i kategorii U23,“ radoval se z parádního výkonu, který mu zaslouženě vynesl titul mistra republiky. Jenže ze strany Zatloukala to nebylo vše. V závěrečném závodě na patnáct kilometrů volnou technikou s hromadným startem přidal do své sbírky druhý titul. „Tento závod byl podstatně náročnější,“ vracel se k závěrečnému vystoupení Zatloukal.„Musel jsem hodně tahat druhou skupinu, a proto mi v závěrečném sprintu docházely síly, ale na Španěla to stačilo,“ narážel závodník Slovanu na dramatický závěr závodu, ve kterém uspěl v souboji o první příčku se španělským závodníkem Jaumem Pueyomem.

Navíc si skvělými výsledky vyjel premiérovou nominaci na mistrovství světa U23, které proběhne ve Finsku. Co tedy bude na svátku běžeckého lyžování úspěchem?

„Vůbec nevím, protože to bude první porovnání se závodníky světového měřítka. Nikdy předtím jsem na mistrovství světa nebyl. Myslím si, že dostat se do elitní třicítky by byl úspěch,“ dodává závěrem Zatloukal.