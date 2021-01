Celkově nejrychleji proskotačil další náročnou trať, která lemovala říčku Bobřák, Michal Zbuzek v trikotu Unipetrol Litvínov, který si tak připsal za vítězný čas 0:32:03 již třetí triumf v rámci ZBP Kadaň.

Druhé místo připadlo Petru Hronovi z New Roll Runners, který dokončil závod v čase 0:32:39, a na pomyslných stupních vítězů je doplnil premiant Radek Sedněv z karlovarského Triatletu, který si připsal na konto výsledný čas 0:32:47.

Po šesti závodech i nadále vévodí kategorii mužů A Michal Zbuzek, který má na kontě již 4 804 bodů.

Na paty mu stále šlapou druhý v pořadí novorolský Petr Hron, který má na kontě 3 587, a třetí Michal Luxa v dresu Běžců Chomutov, který nasbíral na své konto prozatím 3 312 bodů.

V kategorii veteránů 1 si stále drží první příčku Tomáš Javornický z Dobrovolného běžeckého kroužku Kadaň, který si vyběhal už 4 628 bodů.

Druhé místo patří Richardu Pletichovi, který si na Bobřáku připsal na konto traťový rekord, a na kontě tak má 4 543 bodů. Třetí místo pak patří za 4 158 běžeckých bodů Martinu Šindelářovi z Hnízdil Teamu Kadaň.

Kategorii veteránů 2 vévodí s 3 034 body chomutovský Dušan Prokeš. Druhá pozice patří běžci Spony Teplice Jaroslavu Zbuzkovi, který má na kontě 2 060 bodů. Třetí místo si pak udržel ostrovský veterán Ivan Vrábel, který dosáhl na 1 777 bodů.

V poslední kategorii, veteránů 3, si již druhý traťový rekord v 19. ročníku připsal na konto Milan Vopat v dresu Dobrovolného běžeckého kroužku Kadaň, který tak dosáhl na 3 625 bodů, a před pronásledovateli si tak vytvořil vysoký náskok, když druhý v pořadí, ústecký Miloslav Bečka, má na kontě 1 472 bodů a třetí Jiří Sládek z BK Žatec pak bodů 1 241.

V kategorii ženy A se měnila vedoucí závodnice, když se do čela vyhoupla Eva Mutlová z STG Kadaň, která nasbírala již 1 835 bodů. Na druhou příčku se pak posunula Daniela Cimermanová z Meziboří, jež má na kontě 1 745 bodů. Viktorie Ševčíková z KOME Kraslice, které patřilo před šestým závodem první místo, se tak propadla na příčku třetí se ziskem 1 573 bodů.

V kategorii veteránek 1 si udržela první místo žatecká běžkyně Petra Bulecová, která svůj výkon vyšperkovala traťovým rekordem, a na kontě tak má 2 451 bodů. Druhé místo patří za 2 043 bodů Haně Hahn z Hahn teamu a třetí pak Zuzaně Hrabalové z Klášterce, která má na běžeckém kontě 2 037 bodů.

V kategorii veteránek 2 se drží na první příčce Soňa Podhorná z VS Kadaň, která nastřádala na svůj účet 1 826 bodů. Druhá v pořadí Zuzana Vítková z Mostu pak má na kontě 1 796 bodů a třetí místo pak drží za 1 610 bodů Helena Hudáková z BK Žatec.

V pátek, tedy 1. ledna, čeká ZBP Kadaň sedmý díl běžeckého seriálu, a to Novoroční kondiční běh, který měří 7 510 metrů a opět ho běžci absolvují individuálně.

Navíc pro pořadatele F-C Kadaň to pak bude jubilejní 300. závod v devatenáctileté historii Zimního běžeckého poháru a právě pořadatelský tým přichystal pro běžce zajímavou motivaci, kdy symbolická odměna ve výši 300 Kč poputuje nejrychlejšímu muži i ženě v absolutním pořadí.

ZBP Kadaň: Pořadí po Běhu kolem Bobřáku

Muži A: 1. Zbuzek Michal (Unipetrol Litvínov, 4804), 2. Hron Petr (New Roll Runners, 3587), 3. Luxa Michal (Běžci Chomutov, 3312); veteráni 1: 1. Javornický Tomáš (Dobrovolný běžecký kroužek Kadaň, 4628), 2. Pleticha Richard (SKMP Kadaň, 4543), 3. Šindelář Martin (Hnízdil Team Kadaň, 4158); veteráni 2: 1. Prokeš Dušan (Chomutov, 3034), 2. Zbuzek Jaroslav (Spona Teplice, 2060), 3. Vrábel Ivan (Ostrov, 1777); veteráni 3: 1. Vopat Milan (Dobrovolný běžecký kroužek Kadaň, 3625), 2. Bečka Miloslav (Ústí nad Labem, 1472), 3. Sládek Jiří (BK Žatec, 1241); ženy A: 1. Mutlová Eva (STG Kadaň, 1835), 2. Cimermanová Daniela (Meziboří, 1745), 3. Ševčíková Viktorie (KOME Kraslice, 1573); veteránky 1: 1. Bulecová Petra (Žatec, 2451), 2. Hahn Hana (Hahn team, 2043), 3. Hrabalová Zuzana (Klášterec, 2037); veteránky 2: 1. Podhorná Soňa (VS Kadaň, 1826), 2. Vítková Zuzana (Most, 1796), 3. Hudáková Helena (BK Žatec, 1610).