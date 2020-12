Nakonec se z celkového triumfu a také premiérového vítězství mohl radovat Tomáš Javornický v dresu DBK Kadaň, který prosvištěl kopcovitou tratí v čase 0:22:38. Druhé místo připadlo Petru Hronovi z New Roll Runners a třetí místo obsadil Michal Zbuzek z Unipetrol Litvínov.

Nejrychlejší ženou pak byla v Kadani Anežka Křížová z VTŽ Chomutov, která dosáhla v cíli na skvělý čas, a to 0:26:33. Druhé místo obsadila Dita Ševčíková v dresu KOME Kraslice a třetí příčku brala Gabriela Korbášová z BK Žatec. Po druhém kole v průběžném pořadí kategorie mužů A došlo k výměně na prvním místě, když se do čela posunul se ziskem 1 352 bodů Michal Zbuzek z Unipetrolu Litvínov. Na druhé místo se pak vyšplhal s 1 292 body Petr Hron z New Roll Runners, třetí v pořadí Luboš Krátký pak má na kontě bodů 1 190.

Kategorii veteránů 1 vévodí po druhém kole Tomáš Javornický z Dobrovolného běžeckého kroužku Kadaň, který má na bodovém běžeckém účtu číslo 1 368. Druhé místo si drží se ziskem 1 246 bodů běžec SKMP Kadaň Rudolf Pleticha a třetí je v této kategorii Martin Hnízdil z Hnízdil teamu Kadaň, který si vyběhal 1 146 bodů.

V kategorii veteránů 2 si drží první pozici s 866 body Dušan Procházka z DNT Kadaň, druhé místo pak patří za 630 bodů Jaroslavu Zbuzkovi, který hájí barvy Spony Teplice, a běžecký bronz si prozatím drží mostecký Pavel Vodička, který má na svém účtu 586 bodů.

V kategorii veteránů 3 si drží první místo s velkým odstupem Milan Vopat z Dobrovolného běžeckého kroužku Kadaň, když na kontě má již 1 100 bodů. Druhé místo si drží s velkou ztrátou, a to 430 body, Miloslav Bečka z Ústí nad Labem a bronzovou příčku pak se ziskem 354 bodů Jiří Sládek z BK Žatec. Hlavní kategorii žen A prozatím vévodí Viktorie Ševčíková z KOME Kraslice, která se může pochlubit 612 body. Druhé místo patří za 522 bodů Evě Mutlové z STG Kadaň a trojici doplňuje na bronzovém stupínku chomutovská běžkyně Nikola Formanová, která prozatím nasbírala 508 bodů.

V kategorii veteránek 1 udává běžecký tón Dita Ševčíková z KOME Kraslice, když na svém účtu má 634 bodů. Druhá v pořadí Hana Hahn z Hahn teamu má na kontě 586 bodů a třetí Zuzana Hrabalová z Klášterce pak bodů 572. Poslední kategorii veteránek 3 prozatím kraluje se ziskem 538 bodů Soňa Podhorná z VS Kadaň. Druhé místo si drží Zuzana Vítková z Mostu, která dosáhla na 524 bodů. Třetí místo pak patří za 482 bodů Heleně Hudákové z BK Žatec.

Pořadí ZBP Kadaň po druhém kole:

Muži A: 1. Zbuzek Michal (Unipetrol Litvínov, 1352 bodů), 2. Hron Petr (New Roll Runners, 1292), 3. Krátký Luboš (AK Žatec, 1190); veteráni 1: 1. Javornický Tomáš (Dobrovolný běžecký kroužek Kada, 1368), 2. Pleticha Richard (SKMP Kadaň, 1246), 3. Šindelář Martin (Hnízdil Team Kadaň, 1146); veteráni 2: 1. Prokeš Dušan (DNT Kadaň, 866), 2. Zbuzek Jaroslav (Spona Teplice, 630), 3. Vodička Pavel (Most, 586), veteráni 3: 1. Vopat Milan (Dobrovolný běžecký kroužek Kadaň, 1100), 2. Bečka Miloslav (Ústí nad Labem, 430), 3. Sládek Jiří (BK Žatec, 354); ženy A: 1. Ševčíková Viktorie (KOME Kraslice, 612), 2. Mutlová Eva (STG Kadaň, 522), 3. Formanová Nikola (Chomutov, 508); veteránky 1: 1. Ševčíková Dita (KOME Kraslice, 634), 2. Hahn Hana (Hahn team, 586), 3. Hrabalová Zuzana (Klášterec, 572); veteránky 2: 1. Podhorná Soňa (VS Kadaň, 538), 2. Vítková Zuzana (Most, 524), 3. Hudáková Helena (BK Žatec, 482).