Jako první byla na programu oblíbená, přes osm kilometrů dlouhá Lomazická stezka, která vedla nádherným Želinským meandrem. Tu ve svůj triumf přetavil Michal Zbuzek z Unipetrolu Litvínov,který absolvoval trať v čase 0:33:17, a ovládl tak absolutní pořadí, druhé místo připadlo Richardu Pletichovi v trikotu SKMP Kadaň a třetí pak mladíku Filipu Urbanovi z Hopman team Žatec.

Na Lomazické stezce byli vidět i běžci z Karlovarského kraje. Především pak zásluhou juniora karlovarského Triatletu Jana Kotraby, který se umístil v absolutním pořadí na čtvrté příčce, když dosáhl na čas 0:34:14, čímž bez problémů ovládl svou kategorii. K tomu ještě můžeme připočíst jedenáctou příčku jeho klubového kolegy Alberta Slaby, který pak v kategorii juniorů skončil na čtvrté příčce. To ale nebylo ze strany běžců z Karlovarského kraje vše.

V hlavní kategorii žen A urvala velmi cennou druhou příčku Viktorie Ševčíková z KOME Kraslice, která nestačila pouze na vítězku, mezibořskou Danielu Cimermanovou. V kategorii veteránek 2 dosáhla na běžecký bronz Jana Šplinarová z SC Start Karlovy Vary a stejně si pak počínal v kategorii veteránů 3 Oldřich Dvořák z karlovarského Triatletu.

Skvělé vystoupení na Lomazické stezce v podání reprezentantů Triatletu pak podtrhla prvním místem Eliška Kučerová, druhé místo pak připadlo další závodnici z Karlovarského kraje Janě Pavlinské z New Roll Runners.

Následně přišel na pořad závod Běh kolem Špičáku, který taktéž měřil něco přes osm kilometrů. Ten ovládl Aleš Filingr z AK Most, který tak ve svém pátém vystoupení na ZBP mohl slavit pátý triumf. Na svůj účet si připsal v absolutním pořadí vynikající čas, a to 0:29:16, kdy jako jediný běžec dokázal čas stlačit pod třicet minut.

A ani běžci z Karlovarského kraje se zásluhou Radka Sedněva z karlovarského Triatletu, který obsadil druhé místo, neztratili, bronz bral pak Richard Pleticha z SKMP Kadaň. Do elitní desítky absolutního pořadí promluvil ze šesté pozice Petr Hron z New Roll Runners. Z bronzu se pak radoval zástupce Bike a běh Ostrov Miroslav Čekan, který doběhl třetí v kategorii veteránů 3.

Stejné umístění si připsala na účet v kategorii ženy A Dita Ševčíková z KOME Kraslice a také Martina Kabilová z Aces teamu Karlovy Vary, která slavila bronzový počin v kategorii veteránek 2. Vše pak uzavřela triumfem v kategorii juniorek Jana Pavlinská v barvách New Roll Runners.

Zimní běžecký pohár Kadaň – výsledkový servis – Lomazická stezka, Běh kolem Špičáku

Lomazická stezka, 8.300 metrů, muži A: 1. Zbuzek Michal (Unipetrol Litvínov, 0:33:17), 2. Urban Filip (Hopman team Žatec, 0:33:58), 3. Dvořák Stanislav (Litvínov, 0:35:07), veteráni 1: 1. Pleticha Richard (SKMP Kadaň, 0:33:30), 2. Šindelář Martin (Hnízdil Team Kadaň, 0:34:45), 3. Eliáš Lukáš (BK Běkodo Teplice, 0:35:57); veteráni 2: 1. Cimerman Ladislav (Litvínov, 0:36:59), 2. Prokeš Dušan (Chomutov, 0:37:40), 3. Urban Miroslav (Hopman team Žatec, 0:38:56); veteráni 3: 1. Sládek Jiří (BK Žatec, 0:50:18), 2. Bečka Miloslav (Ústí nad Labem, 0:50:44), 3. Dvořák Oldřich (Triatlet Karlovy Vary, 0:53:21); veteráni 4: 1. Linhart Karel (BK REKA, 0:43:59), 2. Svoboda Josef (DNT Kadaň, 0:47:48); ženy A: 1. Cimermanová Daniela (Meziboří, 0:39:59 ), 2. Ševčíková Viktorie (KOME Kraslice, 0:42:26), 3. Formanová Nikola (Chomutov, 0:42:48); veteránky 1: 1. Bulecová Petra (Žatec, 0:36:41 ), 2. Molnárová Kateřina (Běžecký Klub F-C Kadaň, 0:40:44), 3. Hrabalová Zuzana (Klášterec, 0:42:30), veteránky 2: 1. Podhorná Soňa (VS Kadaň, 0:41:56), 2. Vítková Zuzana (Most, 0:42:42), 3. Šplinarová Jana (SC Start Karlovy Vary, 0:51:43); junioři: 1. Kotraba Jan (Triatlet Karlovy Vary, 0:34:14 ), 2. Zelenka Stanislav (Běžecký klub F-C Kadaň, 0:34:35), 3. Řezníček Matouš (VS Kadaň, 0:35:49); juniorky: 1. Kučerová Eliška (Triatlet Karlovy Vary, 0:40:41), 2. Pavlinská Jana (New Roll Runners, 0:43:40), 3. Dobešová Adéla (Klášterec, 0:48:31).

Běh kolem Špičáku, 8080 metrů, muži A: 1. Filingr Aleš (AK Most, 0:29:16), 2. Sedněv Radek (Triatlet Karlovy Vary, 0:30:20), 3. Zbuzek Michal (Unipetrol Litvínov, 0:30:59); veteráni 1: 1. Pleticha Richard (SKMP Kadaň, 0:30:48), 2. Šindelář Martin (Hnízdil Team Kadaň, 0:31:53), 3. Přinda Lukáš (TJ Packa Praha, 0:32:30); veteráni 2: 1. Cimerman Ladislav (Litvínov, 0:34:40), 2. Prokeš Dušan (Chomutov, 0:34:43), 3. Zbuzek Jaroslav (Spona Teplice, 0:37:25); veteráni 3: 1. Sládek Jiří (BK Žatec, 0:44:40), 2. Bečka Miloslav (Ústí nad Labem, 0:45:57 ), 3. Čekan Miroslav (Bike a běh Ostrov, 0:48:00); veteráni 4: Linhart Karel (BK REKA, 0:40:38 ), 2. Svoboda Josef (DNT Kadaň, 0:43:38 ); ženy A: 1. Cimermanová Daniela (Meziboří, 0:36:57 ), 2. Formanová Nikola (Chomutov, 0:39:30), 3. Mutlová Eva (STG Kadaň, 0:39:50); veteránky 1: Bulecová Petra (Žatec, 0:34:31), 2. Molnárová Kateřina (Běžecký Klub F-C Kadaň, 0:38:14 ), 3. Ševčíková Dita (KOME Kraslice, 0:39:17 ); veteránky 2: 1. Podhorná Soňa (VS Kadaň, 0:39:02), 2. Vítková Zuzana (Most, 0:39:37), 3. Kabilová Martina (Aces team Karlovy Vary, 0:43:29); junioři: 1. Zelenka Stanislav (Běžecký klub F-C Kadaň, 0:32:17), 2. Řezníček Matouš (VS Kadaň, 0:34:17 ), 3. Čech Tomáš (Kajak Klub Kadaň, 0:36:00); juniorky: 1. Pavlinská Jana (New Roll Runners, 0:40:43 ), 2. Šimůnková Ema (TJ Klášterec, 0:44:38), 3. Paulová Eliška (Kadaň, 0:53:26).