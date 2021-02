Na start půlmaratonské štreky se postavilo během individálního startu úctyhodných 166 běžců, kteří si i tentokrát sáhli na samé dno sil, když museli zdolávat nejen kruté kopce, ale také náročné seběhy a když se k tomu přidala i sněhová nadílka, bylo o běžeckou zábavu postaráno.

Se všemi nástrahami, které půlmaraton závodníkům společně s počasím přichystal, se nejlépe popral Michal Oplt z KOME Kraslice. Svou druhou účast přetavil ve druhý triumf, když zaznamenal v absolutním pořadí všech běžců vítězný čas 1:30:27. Druhým nejrychlejším běžcem byl mostecký Jan Žaloudek, který doběhl do cíle se ztrátou více než tří minut. Půlmaratonský bronz pak připadl za 1:34:54 Michalu Zbuzkovi z Unipetrolu Litvínov, který v průběžném hodnocení kategorie mužů 1 přesáhl již hranici devíti tisíc bodů, přesně jich má na kontě 9234, nejvíce ze všech závodníků, kteří letošní, 19. ročník ZBP absolvují.

Na trati, která měřila přes jedenadvacet kilometrů, padl také jeden rekord, který měla na svědomí v kategorii veteránek 1 žatecká běžkyně Petra Bulecová, jež si připsala na konto skvělý čas 1:46:25. Navíc byla v absolutním pořadí nejrychlejší ženou lestkovského klání.

Díky výkonu Michala Oplta tak byl opět vidět v Ústeckém kraji i ten Karlovarský. V nabité startovce se však neztratili ani další závodníci z Karlovarského kraje. Druhým nejlepším běžcem byl nestárnoucí veterán Bohdan Hofreiter z ACES TEAMU Karlovy Vary, který obsadil v celkovém hodnocení skvělou 31. příčku. Čtyřiačtyřicátou příčku si pak připsal na účet Tomáš Lang v dresu ŠAK Chodov.

Do první stovky se pak dostalo svými výkony ještě několik běžců, a to na 65. místě Ivan Vrábel z Bike a běh Ostrov, který se v celkovém hodnocení veteránů 2 drží na skvělé čtvrté příčce. Na 67. místě dokončila závod Viktorie Ševčíková z KOME Kraslice, která navíc obsadila v kategorii ženy A třetí místo, a celkově jí pak patří třetí příčka po dvanácti závodech. Na 68. místě pak skončila Dita Ševčíková, taktéž z KOME Kraslice, která si drží osmou příčku v celkovém hodnocení kategorie veteránek 1.

Dále pak 69. místo bral Jiří Šilhan z Witte bike team Nejdek, 70. místo jeho klubový kolega Jiří Krůdl, 74. místo obsadila Jana Pavlinská z New Roll Runners, která vévodí kategorii juniorek, a Martina Opltová, taktéž z novorolského klubu, obsadila 93. místo. Podruhé v řadě za sebou pak dosáhl v kategorii veteránů 3 na třetí místo Miroslav Čekan z Bike a běh Ostrov, který si v této kategorii drží průběžnou skvělou pátou pozici.

ZBP Kadaň – Výsledkový servis a pořadí po 12. kole

Muži A: 1. Oplt Michal (KOME Kraslice, 1:30:27), 2. Zbuzek Michal (Unipetrol Litvínov, 1:34:54), 3. Urban Filip (Hopman team Žatec, 1:38:37); veteráni 1: 1. Žaloudek Jan (Most, 1:33:18), 2. Šindelář Martin (Hnízdil Team Kadaň, 1:35:18), 3. Pleticha Richard (SKMP Kadaň, 1:37:40); veteráni 2: 1. Prokeš Dušan (Chomutov, 1:47:51), 2. Urban Miroslav (Hopman team Žatec, 1:49:49), 3. Cimerman Ladislav (Litvínov, 1:50:58); veteráni 3: 1. Vopat Milan (DBK Kadaň, 1:57:59), 2. Bečka Miloslav (Ústí nad Labem, 2:33:08), 3. Čekan Miroslav (Bike a běh Ostrov, 2:52:40); veteráni 4: 1. Linhart Karel (BK REKA, 2:11:41); ženy A: 1. Cimermanová Daniela (Meziboří, 1:59:20), 2. Formanová Nikola (Chomutov, 2:06:11), 3. Ševčíková Viktorie (KOME Kraslice, 2:08:41); veteránky 1: Bulecová Petra (Žatec, 1:46:25), 2. Molnárová Kateřina (Běžecký Klub F-C Kadaň, 2:01:05), 3. Hrabalová Zuzana (Klášterec, 2:06:00); veteránky 2: Třísková Katarína (Praha, 2:02:50), 2. Vítková Zuzana (Most, 2:03:55), 3. Podhorná Soňa (VS Kadaň, 2:04:25).

Pořadí ZBP Kadaň po 12. závodu, muži A: 1. Zbuzek Michal (Unipetrol Litvínov, 9234), 2. Luxa Michal (Běžci Chomutov, 6602), 3. Podlaha Milan (STG Most, 6109), veteráni 1: 1. Pleticha Richard (SKMP Kadaň, 8466), 2. Šindelář Martin (Hnízdil Team Kadaň, 7420), 3. Javornický Tomáš (Dobrovolný běžecký kroužek Kadaň, 7102); veteráni 2: 1. Prokeš Dušan (Chomutov, 5861), 2. Zbuzek Jaroslav (Spona Teplice, 4123), 3. Grasl Karel (Postoloprty, 3479); veteráni 3: 1. Vopat Milan (Dobrovolný běžecký kroužek Kadaň, 6330), 2. Bečka Miloslav (Ústí nad Labem, 2630), 3. Sládek Jiří (BK Žatec, 2283); veteráni 4: 1. Svoboda Josef (DNT Kadaň, 1974), 2. Linhart Karel (BK REKA, 1690), 3. Martykán Jiří (DNT Kadaň, 317); ženy A: 1. Cimermanová Daniela (Meziboří, 4183), 2. Mutlová Eva (STG Kadaň, 3470), 3. Ševčíková Viktorie (KOME Kraslice, 3206); veteránky 1: 1. Bulecová Petra (Žatec, 5074), 2. Hrabalová Zuzana (Klášterec, 3909), 3. Maják Condori Ramos Bertha (Arequipa, 3360), veteránky 2: 1. Podhorná Soňa (VS Kadaň, 3734), 2. Vítková Zuzana (Most, 3535), 3. Hudáková Helena (BK Žatec, 3048), juniorky: 1. Pavlinská Jana (New Roll Runners, 3617), 2. Šimůnková Ema (TJ Klášterec 1787), 3. Paulová Eliška (Kadaň, 743).