„Když zrovna já řeknu, že je něco nesmírně náročné, tak běžci tušili, že realita bude ještě mnohem krutější,“ s úsměvem narážel Čeněk Filinger na běžecký masakr, který v rámci Štěpánského běhu pro běžce přichystal.

Nakonec se nejlépe s ošidnou trasou plnou nástrah v konkurenci 186 závodníků, kteří závod okusili, popral Michal Zbuzek v trikotu Unipetrolu Litvínov, který prosvištěl kopcovito-blátivou trasou ve skvělém čase, a to 0:28:36. Druhý nejlepší čas, a to 0:29:08, měl na svědomí Filip Urban z Hopman teamu Žatec a na třetím místě je doplnil Tomáš Javornický z DBK Kadaň, který dokončil závod v čase 0:29:18.

Michal Zbuzek, pro kterého to byl druhý triumf v rámci 19. ročníku, si tak upevnil vedení v kategorii mužů A, na svém kontě má již luxusní náskok před pronásledovateli, když dosáhl v pěti závodech na parádních 4104 bodů. Druhé místo si drží se ziskem 2903 bodů Petr Hron z New Roll Runners a bronz pak drží na svých běžeckých botách za 2758 bodů Michal Luxa z Běžci Chomutov.

V kategorii veteránů 1 si i nadále drží první příčku Tomáš Javornický z Dobrovolného běžeckého kroužku Kadaň, ten má na běžeckém účtě 3992 bodů. Na záda mu však stále dýchá Richard Pleticha z SKMP Kadaň, ten nasbíral na své konto prozatím 3841 bodů. Třetí místo si drží se ziskem 3564 bodů Martin Šindelář z Hnízdil teamu Kadaň.

V kategorii veteránů 2 se stále vyhřívá na první příčce Dušan Prokeš z Chomutova, když si vyběhal 2602 bodů. Na druhém místě se pak drží Jaroslav Zbuzek v dresu Spona Teplice, ten má na kontě 1740 bodů. Třetí příčka pak patří za 1499 bodů ostrovskému běžci Ivanu Vrábelovi.

Suverénem poslední kategorie veteránů, která nese číslo 3, je Milan Vopat z Dobrovolného běžeckého kroužku Kadaň, který dosáhl již 3033 bodů. Na druhém místě se drží s 1242 body Miloslav Bečka z Ústí nad Labem a třetí místo si drží s 1053 body Jiří Sládek z BK Žatec.

Kategorii žen A stále vévodí Viktorie Ševčíková z KOME Kraslice, která nastřádala na běžecké konto v pěti závodech 1573 bodů. S malou bodovou ztrátou se drží na druhém místě s 1545 body Eva Mutlová z STG Kadaň a bronz opět patří KOME Kraslice zásluhou Anežky Ševčíkové, která si prozatím vyběhla 1357 bodů.

V kategorii veteránek 1 se drží na první pozici Petra Bulecová ze Žatce, která dosáhla již na 1871 bodů. Druhé místo patří za 1711 bodů Haně Hahn z Hahn teamu a třetí místo pak za 1701 bodů Zuzaně Hrabalové z Klášterce. V kategorii veteránek 2 se drží na prvním místě se ziskem 1518 bodů Soňa Podhorná z VS Kadaň. Druhé místo patří za 1498 bodů Zuzaně Vítkové z Mostu a třetí místo pak za 1350 bodů Heleně Hudákové z BK Žatec.

ZBP Kadaň: Pořadí po Štěpánském běhu

Muži A: 1. Zbuzek Michal (Unipetrol Litvínov, 4104), 2. Hron Petr (New Roll Runners, 2903), 3. Luxa Michal (Běžci Chomutov, 2758); veteráni 1: 1. Javornický Tomáš (Dobrovolný běžecký kroužek Kadaň, 3992), 2. Pleticha Richard (SKMP Kadaň, 3841), 3. Šindelář Martin (Hnízdil Team Kadaň, 3564); veteráni 2: 1. Prokeš Dušan (Chomutov, 2602), 2. Zbuzek Jaroslav (Spona Teplice, 1740), 3. Vrábel Ivan (Ostrov, 1499); veteráni 3: 1. Vopat Milan (Dobrovolný běžecký kroužek Kadaň, 3033), 2. Bečka Miloslav (Ústí nad Labem, 1242), 3. Sládek Jiří (BK Žatec, 1053); ženy A: 1. Ševčíková Viktorie (KOME Kraslice, 1573), 2. Mutlová Eva (STG Kadaň, 1545), 3. Ševčíková Anežka (KOME Kraslice, 1357); veteránky 1: 1. Bulecová Petra (Žatec, 1871), 2. Hahn Hana (Hahn team, 1711), 3. Hrabalová Zuzana (Klášterec, 1701); veteránky 2: 1. Podhorná Soňa (VS Kadaň, 1518), 2. Vítková Zuzana (Most , 1498), 3. Hudáková Helena (BK Žatec, 1350).