Vítěz duelu si zajistil postup do hlavní soutěže prestižní soutěže. Naopak poražený tým zamířil do osmifinále Vyzývacího poháru CEV. Karlovarsko nedokázalo svého soupeře podruhé porazit a ve volejbalovém dramatu prohrálo 1:3 na sety. Hlavní postavou hostů byl Fernardo Gaspar, který zaznamenal šestnáct bodů.

První set načali před vyprodanou halou míčových sportů karlovarští hráči nervózně, čehož soupeř využil během hry k odskoku na rozdíl dvou bodů. Karlovarsko posléze vyrovnalo stan na 8:8 a následně šlo po úspěšné sérii Patrika Indry na servisu, ze kterého trefil dvě esa do čtyřbodového trháku, který udrželo až do závěru sady, kterou vyhrály Vary 25:20.

Druhá sada přinesla vyrovnanou bitvu, ve které však muselo Karlovarsko dohánět víceméně dvoubodové manko, které dokázala družina karlovarského trenéra Jiřího Nováka smazat.Od stavu 15:15 se týmy střídaly ve vedení do stavu 23:23. Poté Benfika uhrála dva body a vyhrála 25:23, když využila svůj první setbol.

Vyrovnání portugalský výběr pořádně nabudilo, a to se odrazilo i do dění na palubovce. Hráči Benfiky dominovali na palubovce ve všech činnostech a vytvořili si až devítibodový náskok. Trenér Varů Jiří Novák posléze zamíchal sestavou, a to se promítlo na palubovku, kdy jeho družina dokázala umazat z vysokého náskok soupeře a dokázalo odvrátit jeho tři setboly, přesto prohráli 21:25.

Čtvrtý set načali velmi dobře domácí hráči, kteří si vytvořili čtyřbodový náskok, o který však během hry přišli, když se snížil na jednobodový 15:14 a následně byl vymazán při skóre 19:19. Set tak musela rozhodnout opět dramatická koncovka, kterou zvládli hráči Benfiky, kteří se tak mohli radovat z premiérového postupu do Ligy mistrů, kde se střetnou ve skupině D se střetne s Berlínem, Novym Sadem a Petrohradem.

VK ČEZ Karlovarsko – Sport Lisboa e Benfica 1:3 (25:20, 23:25, 21:25, 23:25). Rozhodčí: Jankovic, Maroszek. Diváci: 1000.

Karlovarsko: Keemink, Zajíček, Patočka, Vašina, Ihnát, Indra, libero Pfeffer (stř. Římal, Kočka, Wilson, Wiese).

Benfica: Reis, Wohlfahrtstätter, Lucas, Soares, Da Silva, Ryuma, libero Casas (stř. Oliveira, Westermann, Ventura, Nikula).