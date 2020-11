A to se potvrdilo i v souboji s libereckou Duklou, kdy třicetiletý volejbalista přiložil svými excelentními zákroky ruku k vítěznému dílu, když Karlovarsko v Liberci dokázalo z nepříznivého stavu 0:2 otočit ukazatel skóre ve svůj prospěch na 3:2 na sety.

První set jste sice dobře rozehráli, ale poté se vám přestalo dařit a Liberec toho využil, když se mu dařilo jak v útoku, tak i na bloku…

My jsme se tam zasekli na postavení, kdy podával Veselý, a nebyli schopní otočit jeho servis. Tam konkrétně jsme špatně přihrávali.

I druhý set jste začali lépe než domácí. Zlepšili jste hru v útoku a profitovali z úspěšného servisu, vytvořili si několikabodový náskok, o který jste však v závěru přišli, když jste nedokázali proměnit několik setbolů, zatímco Liberec proměnil hned třetí…

Koncovka toho druhého setu mi trošku připomínala nedohraný tiebreak v Brně. Začínal jsem se bát, že nejsme schopni dohrát žádnou koncovku v setu, ve kterém vedeme.

To třetí set už byl ve vašem podání podstatně lepší, když přišlo snížení na 1:2…

Třetí set vypadal tak, jak měl vypadat ten druhý. Tam jsme se trošku uklidnili a nechali konečně zápas plynout v téměř instinktivním, až pudovém stavu z naší strany.

Nakonec jste ovládli i čtvrtou sadu, vyrovnali, a duel tak dospěl do tiebreaku, který jste taktéž dovedli do vítězného konce…

Tiebreak jsme si už jen užívali a nechali plynout náš výkon na stejné vlně jako sety předtím a náš instinkt a pud nás dovedly k vítězství.

Teď před sebou máte nepříjemný Zlín, co od zápasu očekáváte?

Zlín je nepříjemný soupeř. A o to více v těchto podmínkách, kdy jsou haly bez diváků, což simuluje téměř identické prostředí, které bývá ve Zlíně na většině jejich domácích zápasů i v dobách, kdy jsou ochozy otevřeny. Zkrátka Zlín je v této době všude doma.

Následně zamíříte na jih Evropy, do Itálie, k Lize mistrů, jak se těšíte na špičkové týmy, které vás v Trentinu na prvním turnaji v rámci této soutěže čekají?

Liga mistrů je samozřejmě něco, na co se všichni těšíme, ale momentálně máme v hlavách následující zápas, který nás čeká, a to je utkání se Zlínem u nás. To je teď pro nás priorita. Poté se bude myslet na Ligu mistrů.