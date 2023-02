I bez světových hvězd se dá hrát s těmi nejlepšími, těší Pastrňáka

„Neměli jsme úplně dobrý vstup do zápasu, chyběla nám potřebná agresivita,“ ohlédl se za vstupem do utkání karlovarský trenér Jiří Novák. To ve druhém setu si již v úvodu Karlovarsko vytvořilo čtyřbodový náskok 8:4, který následně navýšilo na 11:5, na což reagovali hosté hned dvakrát, když si rychle za sebou vybrali time-out. Ale ani to jim nepomohlo a Karlovarsko si dokráčelo pro pohodovou výhru 25:13. „Pak se to podstatně zlepšilo a ten výsledek tomu odpovídá,“ narážel Novák na zlepšený výkon.

Kvalitní výkon si přenesli hráči Varů i do třetí sady, když si vytvořili náskok 5:1a postupně ho navýšili na 20:13. V závěru setu se sice Zlín snažil o zvrat, ale porážku 19:25 již nedokázal odvrátit. „Mohli jsme do třetího setu poslat i kluky, co tolik nehrají. Ti si svoje odehráli, takže spokojenost,“ těšilo karlovarského kouče.

Karlovarsko se tak vítězně naladilo na čtvrtfinále POháru CEV, ve kterém se představí ve středu 8. února od 18.00 hodin v hale míčových sportů, kde se střetne s polským Bełchatowem, který dorazí do lázní v čele s exkarlovarským smečařem Lukášem Vašinou.

VK ČEZ Karlovarsko – VSC Fatra Zlín 3:0 (27:25, 25:13, 25:19). Rozhodčí: Michaela Hladišová, René Činátl. Diváci: 629. Karlovy Vary: Juhkami, Weir, Lamanec, Wiese, Zajíček, Keemink, libero Pfeffer (stř. Pastrňák, Kasan, Sasak). Zlín: Pražák, Truong, Čeketa, Čechmánek, Římal, Kozák, libero Viceník (stř. Gálík, Toman, Šulc, Žák).