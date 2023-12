Povinnost splněna. Volejbalisté VK ČEZ Karlovarsko uhájili domácí tvrz. Ve volejbalové extralize protáhli v 9. kole svou vítěznou šňůru již na šest utkání, když v hale míčových sportů porazili 3:0 na sety zlínskou Fatru. Výběr z východní Moravy se prezentoval v lázeňském městě sympatickým bojovným výkonem, ale ani to nakonec na cenný skalp Karlových Varů nestačilo.

VK ČEZ Karlovarsko. Ilustrační foto. | Foto: cev.eu

První sadu rozehráli v míčovce lépe volejbalisté Zlína, kteří se brzy dostali do vedení 3:1. Vary však rychle manko smazaly, když se na síti blýskl úspěšným bodovým útokem z pipu Marino Marelić. Karlovarsko si posléze vytvořilo čtyřbodový náskok, když dvakrát zafungoval na síti dvojblok Éder, Marelić, který dvakrát zneškodnil útočné snažení univerzála Zlína Daniela Římala.

Hosté však dál kousali, ale následně si volejbalisté z lázní převzali pevně taktovku do svých rukou a čtyřbodový náskok jim navrátil úspěšnou smečí z handy Matěj Pastrňák, který upravil na 13:9. Následně se dvakrát prosadil Éder, který nejdříve zakončil bodový útok, posléze se pak blýskl úspěšným blokem 16:11. Karlovarsko poté odskočilo Zlínu na rozdíl sedmi bodů 18:11.

A pro hosty bylo ještě hůře, když se blýskl esem na podání Eder, který zvýšil vedení domácích už na 22:13. V koncovce pak proměnily Karlovy Vary hned první setbol, když Zlín se provinil špatným postavením hráčů, a domácí vyhráli sadu v poměru 25:15.

I druhý set načali lépe hráči Fatry, kteří se dostali do vedení 3:2. Karlovarsko přehouplo skóre ve svůj prospěch za stavu 7:6, kdy Pastrňák zablokoval na síti Kozáka. Volejbalisté z lázní si sice poté udržovali dvoubodový náskok, ale o ten nakonec přišli, když na 15:15 srovnal Čechmánek. Posléze dospěl set do vypjaté koncovky, kterou měli lépe rozehranou hráči Zlína, kteří vedli po doteku sítě karlovarského Carmodyho 23:21. Ale vedení neudrželi, když následně Karlovarsko dokázalo urvat druhý set v poměru 26:24, kdy neuspěl na síti Boyanov, který nasměroval svůj pokus do autu.

Třetí set naopak rozehráli dobře hráči z lázní, když se ujali vedení 3:1, ale hosté brzy manko smazali. Zlínský výběr držel s Karlovarskem i nadále krok, do stavu 12:11. Pak si Vary dokázaly vytvořit díky nevynuceným chybám soupeře a úspěšném zkráceném servisu Jakuba Ihnáta vedení 19:12, což se ukázalo jako rozhodující. I když se hosté snažili, kdy snížili na 23:19, Karlovarsko dotáhlo set do vítězného konce, když za ním udělal tečku na konečných 25:19 chytrou zalívkou Spencer Olivier.

