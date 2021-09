Necelé tři minuty před koncem byl stav v pražském Edenu 28:25 pro domácí. Hosté měli ale výhodu přesilové hry, a tak si vzal kouč Kynžvartu Peter Sabadka oddechový čas. Jeho svěřenkyně poslouchaly pokyny pozorně a Tesařová rychle snížila 28:26. Poté hosté donutili slávistky k technické chybě. „Využili jsme jí k přechodu do útoku a dali znovu gól,“ líčí kouč Kynžvartu. Na rozdíl jediné branky tak snížila Königová, a i když kynžvartská obrana další útok domácích nelapila, měla za sebou v brance Srpovou. Ta se překonat nenechala. „Z druhé vlny potom Tamara Jovičevič vyrovnala. V situaci dvě na dvě využila náběhovou fázi,“ popisuje Peter Sabadka. 28:28.

Chybí 44 vteřin do konce. Pražanky si berou time. Jenže svou roli hraje nervozita z neočekávaného vývoje a hosté znovu nutí domácí hráčky k zakončení z nepřipravené pozice. Další útok Slavie končí pro změnu v outu.

Kynžvartský kouč potom připomněl svému týmu, že se již blíží závěr, a tak sebou jeho svěřenkyně trochu hodily. Weisenbilderová nabila Tesařové a ta vystřelila čtyři vteřiny před koncem výhru 28:29. Neuvěřitelné.

„Chtěli jsme utkání odehrát v režimu našeho výkonu z posledních minut utkání se Zlínem,“ přál si před utkáním Peter Sabadka.

Až do středečního večera tak jeho hráčky poslouchaly výtky k předchozímu zápasu. „Nabádal jsem je, že jednoduše nemůžeme odprezentovat takovýto výkon, že musíme jet na vítězné vlně, musíme být disciplinovaní. V podstatě jsme analyzovali nevydařený první poločas se Zlínem,“ říká.

Ve středu večer bylo ohlédnutí rázně utnuto. Najelo se na nový režim. „Vedle tréninku jsme se i po mentální stránce začali připravovat na Slavii,“ poukazuje Peter Sabadka.

Povedlo se. „Z hráček byla cítit chuť, zahodili jsme zbytečný respekt, strach, spíše jsme byli uvolnění,“ pochvaloval si kouč Házené Kynžvart.

Hosté na rozdíl od předchozích zápasů také již neplatili v začátku utkání nováčkovskou daň. „Konečně jsme vyhrávali,“ oddechl si Peter Sabadka.

Přetahovaná v prvním poločase skončila jednobrankovým vedení Slavie. „O přestávce jsem hráčky upozornil, že to máme dobře rozehrané, že máme na to, dosáhnout na senzaci v podobě výhry,“ přiblížil poločasové pokyny Peter Sabadka.

A vstup do druhé půle měly jeho svěřenkyně excelentní. Po necelých pěti minutách otočily skóre a vedly o čtyři branky. „Vysoké tempo zápasu se ale nakonec projevilo, začala se ukazovat šířka kádru Slavie. Prostřídaly celou spojkovou řadu a naše hráčky již pod tíhou faktu, že již nemůžeme střídat, udělaly některé technické chyby, byli jsme dvakrát v oslabení, soupeř to zužitkoval, aby nám odskočil,“ líčí trenér Házené Kynžvart, který měl v podstatě pouze tři zdravé hráčky do pole na střídání. „Nebyli jsme v plné sestavě,“ potvrdil Peter Sabadka. Kromě jiného se musel obejít bez Terezy Michalcové, v minulém utkání výborně hrající, další hráčky měly zdravotní handicap. „Trénovali jsme prakticky po skupinách, společně jsme se sešli až v pátek před zápasem,“ prozradil trenér Kynžvartu.

Po vítězném utkání musel svým hráčkám pořádně poděkovat. „Vysoká disciplína, vysoká kvalita, i individuální. Velmi si toho ceníme, že i za takovýchto podmínek jsme dokázali na Slavii vyhrát,“ uzavřel ohlédnutí za zápasem Peter Sabadka.