I když sněží, mrzne či prší, chodí se koupat do ledové vody. Jan Zabloudil z Pelhřimova začal s otužováním ještě dříve, než se stalo módní záležitostí. Řadu otužilců rozšířila před rokem také třiatřicetiletá fitness trenérka Klára Zelenková z Českolipska.

Otužování u Chrástenského vodopádu. | Foto: Vít Černý

„Je to rok. Začínal jsem špatně, v zimě,“ uznal rodák z Pelhřimova, který částečně žije v Českých Budějovicích. Začátky byly krušné. V zimě se nezačíná. Nedoporučují to lékaři ani letití otužilci. „Všechno to vzniklo z hecu. Provokovali jsme se s kamarády,“ připustil, že za prvními ponory stála chlapská ješitnost.