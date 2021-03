V létě je voda v řece chladná, v zimě relativně teplá a nezamrzá. Nebo takový zatopený kaolinový lom u Nepomyšle na Podbořansku. V tomto bývalém kaolinovém lomu vzniklo krásné jezírko přezdívané Maledivy. A láká nejen v létě, ale i teď v zimě, právě otužilce. V minulých dnech se sem vydala skupinka kamarádek z Chomutova.

„Prostředí je super, trochu ledu, voda tak akorát… V sobotu nebo v neděli tam jedeme znovu,“ prozradila nám po prvním vyzkoušení místa Kristina Wittmanová. Také Radim Laibl z Žatce se na otužování, s nímž začal teprve nedávno, docela těší.

Otužuje se v Ohři v Žatci a nebo i při výletu za sněhem do hor. Nebo Karel Trčálek rovněž ze Žatce. „Občas lezu do studené vody – Ohře, Sedlecký rybník na Doupově a další místa, všude, kde to jde,“ říká Karel.

Ve Žďáře propojili oheň a mráz. Otužilci si zde zaplavali pro lidi s popáleninami. „Vždycky vylezeme zmrzlí, ale šťastní,“ podělila se o své dojmy Jana Habelová, která se zúčastnila třetího ročníku oživení tradice otužování ve Žďáře nad Sázavou. Akce měla navíc charitativní podtext.

Diváci si přišli na své

Na své si ale přišli i diváci, kterých se u břehů Sázavy sešla pěkná řádka. „Líbilo se to i mým rodičům, kteří stáli na mostě. Můj tatínek se tady před několika lety potápěl a v podstatě s touto akcí začínal, takže když to dnes viděl, tak si to užil opravdu hodně,“ svěřila se Jana Lacinová ze Žďáru.

Nebyla tady náhodou. Je totiž šéfkou neziskové organizace Popálky, která pomáhá lidem s popáleninami. A právě pro ně se akce konala. „Rozhodli jsme se, že letošní ročník věnujeme jim. Původně jsme chtěli prodávat navíc svařák, jehož výtěžek by šel také na jejich podporu, ale to bohužel nebylo možné,“ sdělil jeden z organizátorů otužování Vojtěch Drdla.

Kdo chtěl, mohl však Popálky podpořit i tak. Například dárcovskou SMS nebo vhozením peněz do kasičky. „Lidé byli štědří. Troufnu si říct, že nám do ní naházeli kolem dvou tisíc korun, což je opravdu krásné,“ řekla vděčně Lacinová.

Jejich spolupráce má ale ještě hlubší význam. „Základní princip první pomoci při popáleninách je chlazení, které by mělo trvat minimálně dvacet minut. Ledová voda je v takových případech to nejdůležitější,“ podotkla Lacinová. Stejnou dobu pak byla většina plavců i ve vodě.