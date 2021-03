Losos s bylinkovo-ořechovou krustou a zimním salátem

Suroviny:

1 porce, příprava 30 minut, 3000 kJ, bílkoviny 35 g, sacharidy 35 g, tuky 45 g

losos 200 g

petržel ½ svazku

pekanové ořechy 10 ks

olivový olej 1 lžíce

sůl

Salát:

malé zelí ¼ hlávky

menší mrkev 2 ks

řapíkatý celer 1 stonek

zakysaná smetana 2 lžíce

majonéza 1 lžíce

med 1 lžicka

cherry ocet 2–3 lžicky

pekanové ořechy 1 hrst

výhonky ředkvičky na posypání hotového jídla

Postup:

Petrželovou nať a ořechy nasekejte najemno, promíchejte s olivovým olejem a vytvořte kompaktní hmotu. Lososa osolte, uložte do pekáčku vyloženého pečícím papírem a celou jeho horní část zakryjte ořechovo-petrželovou směsí – použijte celou dlaň a směs k rybě pořádně přimáčkněte. Pekáč vložte do trouby předehřáté na 200 ºC a lososa nechte péct 15 minut. Rozhodně ne déle, ryba by se zbytečně vysušila.

Na salát nakrouhejte zelí na tenké nudličky, mrkev očistěte a nastrouhejte nahrubo, řapíkatý celer nakrájejte na tenké plátky. Ze smetany, majonézy, medu a octa umíchejte zálivku, zalijte jí zeleninu a všechno důkladně promíchejte. Přidejte nahrubo posekané ořechy a ješte zamíchejte.

Pečeného lososa podávejte se salátem a jídlo korunujte pikantními výhonky ředkviček.

