Hala nabídne 57 000 paletových míst a 60 000 míst pro kartonové krabice. Doposud sloužila výhradně jako centrum pro e-shop Tchibo, po rozšíření a vybavení plánovanými technologiemi převezme příští rok i část logistických procesů týkajících se kamenných obchodů a prodejních koutků Tchibo.

Kromě certifikace hal na vysoké úrovni udržitelnosti společnost letos změnila způsob dopravy zboží do Chebu, místo kamionů využívá až k německo-české hranici vlaky. Pomocí kamionů přepravuje kontejnery jen posledních několik kilometrů. „Těší mě, že tento významný milník připadl právě na 30. výročí působení společnosti Tchibo v České republice. Rozšíření distribučního centra je pro nás jasným závazkem vůči Chebu i vůči Česku jako zásadnímu stavebnímu kameni naší evropské logistické strategie. Vnímáme průmyslový park v Chebu jako vysoce funkční logistické centrum a skvělé výchozí místo pro distribuci našich výrobků. Perfektně funguje pro všechny země zapojené do e-commerce a neustále potvrzuje svou důležitost,“ říká generální ředitel společnosti Tchibo Praha Richard Hodul.

Distribuční centrum má velké ambice jak ekonomicky vyzdvihnout region. „Jsme rádi, že jsme takto mohli přispět k oslavám výročí společnosti Tchibo. Na průmyslový park v Chebu jsme velmi pyšní. Našim cílem je přispět k růstu karlovarského regionu a díky konkurenci na trhu práce a na něj navázaného růstu mezd z něj krok za krokem vytvářet české Bavorsko,“ sděluje Milan Kratina, CEO skupiny Accolade.

„Když jsme v polovině minulé dekády vstupovali do Chebu s vizí nové průmyslové zóny, čelili jsme blahosklonným pochvalám za to, jak jsme odvážní, že zkoušíme oslovit západní trh jiným než plzeňským regionem. Společnost Tchibo byla jedním z prvních nájemců a popravdě bylo docela těžké její zástupce přesvědčit, aby do této lokalita šla. Nakonec se ale ukázalo, že to bylo správné rozhodnutí a že Karlovarský kraj může plnit roli plnohodnotné druhé brány do Německa vedle Plzeňského kraje. Česko bylo vždy obchodní křižovatkou Evropy. Jsem rád, že díky společnosti Tchibo to opět začíná platit. Poděkování za dlouhodobou podporu patří rozhodně i městu Cheb,“ říká Pavel Sovička, generální ředitel Panattoni pro ČR a Slovensko.

Ani starosta Chebu neskrývá radost. „Těší mě, že se naše město stalo pro společnost Tchibo natolik atraktivním, že na jeho území posiluje svou přítomnost a expanduje. Cením si i důrazu na minimalizaci environmentálních dopadů novostavby. Výše investovaných prostředků a implementace pokročilých technologií do jejího nitra je důkazem, že zvolená lokalita je pro společnost Tchibo perspektivní a plánuje tu být přítomna dlouhodobě. Přeji jí v tom mnoho úspěchů,“ uvedl Antonín Jalovec, starosta Chebu.

Se společností Tchibo od loňského roku spolupracuje také logistická společnost DHL Supply Chain, která je dalším nájemcem v parku Cheb. Distribuční centrum Tchibo je už třetím provozem, ve kterém se DHL Supply Chain zaměřuje na e-commerce. „Velice nás těší, že jsme dostali od společnosti Tchibo důvěru a můžeme ji podpořit našimi službami v jejím stabilním růstu. Rychle rostoucí odvětví e-commerce klade důraz především na rychlost, flexibilitu a spolehlivost. K tomu je zapotřebí nejen obrovské know-how, ale i silné partnerství, které se nám podařilo se společností Tchibo vybudovat a kterého si nesmírně vážíme,“ doplňuje Peter Okenka, regionální ředitel DHL Supply Chain.

Tchibo je jedním z největších výrobců kávy na světě a vedoucí firmou na trhu pražené kávy na mnoha evropských trzích včetně České republiky. V Česku také zaujímá přední pozici na trhu kávového občerstvení a je rovněž jedním z největších mezinárodně působících maloobchodních prodejců.