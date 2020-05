ČSOB za uplynulých 8 let trvání programu podpořila už 820 projektů po celé republice v celkové výši více než 42 milionů Kč. Do regionů letos věnuje 2 250 000 Kč a kromě odborné poroty zapojí do rozhodování veřejnost.

Tři uchazeče o divokou kartu veřejnosti budeme postupně představovat na stránkách Deníku „V dnešní nelehké době, je více než kdykoliv předtím důležité pomáhat přímo lidem a komunitám po celé republice. Věřím, že díky naší podpoře pomůžeme pomoci místním organizacím a spolkům překonat složitou ekonomickou situaci, říká Petr Hutla, vrchní ředitel a člen představenstva ČSOB.

Obnova objektu z 18. století

V minulých ročnících programu ČSOB pomáhá regionům byla finančně podpořená celá řada zajímavých projektů od nákup potřebného vybavení, přes vzdělávací projekty pro děti nebo seniory, až po projekty za záchranu přírodního a kulturního dědictví. Právě jedním z takových projektů je druhý představený v Karlovarském kraji.

Uchazečem o divokou kartu je sdružení ZO ČSOP Alter meles nebo-li Český svaz ochránců přírody, který by rád v rámci projektu v Karlovarském kraji obnovil dnes zchátralou márnici, která se nachází u kostela sv. Bartoloměje v Přílezech.

Historie objektu sahá až do 18. století a od konce druhé světové války až do roku 2017 márnice chátrala až do současného stavu, kdy z objektu zbyla jen ruina. Od roku 2018 se občanské sdružení snaží historický objekt zrevitalizovat. Cílem současného projektu je obnova krovů a střechy tak, aby nedocházelo k zatékání srážek do nedávno obnovené zdi márnice.

„Celkové náklady na realizaci projektu se šplhají k výši 150.000 Kč, kdy tento druh památky je prakticky vyloučen z jakýchkoliv dotačních památkových titulů. Podpora právě tohoto projektu půjde vidět i po letech,“ říká Václav Lupínek ze ZO ČSOP Alter meles.

Každý hlas se počítá

O tom, kdo získá divokou kartu, se rozhoduje právě teď na webu www.csobpomaharegionum.cz. Hlasovat pro projekt, který je ze tří nabízených nejzajímavější, je možné až do 20. května.



Z hlasování vzejde vítěz, který se spolu s dalšími třemi projekty v každém kraji pokusí získat co možná největší finanční pomoc. Výše finančního příspěvku od banky se odvíjí podle toho, jak úspěšní jsou žadatelé ve výběru peněz od individuálních dárců. Banka do každého regionu pošle 150 000 Kč.



Veřejnost bude moc projekty finančně podpořit od 2. června až do 3. července. A už 8. července budou známí ti nejúspěšnější.



V poslední podzimní části programu lidé podpořili projekty ve svém okolí celkovou částkou 1 775 243 Kč. Celkem se tedy po započítání příspěvku od ČSOB mezi účastníky rozdělovalo 3 925 243 Kč.