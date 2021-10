Nové trendy v nakupování potravin, ale i drogerie či potřeb pro domácnost i zahradu mohou nyní využívat také obyvatelé Karlových Varů a jejich přilehlého okolí. Od konce srpna totiž v krajském městě působí on - line supermarket Rohlík.cz. A jak říká mluvčí společnosti Denisa Morgensteinová, zájem lidí je opravdu velký. "Měsíčně zavezeme více než 1500 objednávek. Zájem neustále roste, proto brzy chceme navýšit rozvozové kapacity, abychom dokázali obsloužit ještě více karlovarských zákazníků," slibuje mluvčí.

Rohlík. cz je společnost, která lidem přiveze nákup na základě jejich internetové objednávky až domů bez většího čekání. Po velkých městech, kde už působil, přišla v srpnu na řadu ta menší. "V srpnu jsme se společně s Karlovými Vary rozšířili do pěti nových regionů, a to také do Chomutova, Mostu, Třebíče a Znojma. Rozšířením zvládáme obsloužit 122 tisíc nových domácností," upřesňuje Morgensteinová.

"Postupně chceme okolní obce přidávat a budeme rádi, pokud nám zákazníci napíší, kde by chtěli objednávat nákupy z Rohlíku, ale zatím třeba nemají možnost," pokračuje mluvčí.

A jak to funguje v praxi? Kdo si objedná nákup nad 1200 korun, má dovoz zdarma. Pro menší nákupy platí sazby, které jsou vidět v rámci objednávání při výběru takzvaných slotů, tedy časových oken rozvozu. "Pro zajímavost, starosti si zákazníci Rohlíku nemusejí dělat ani s případnou reklamací. Pokud některý z dovezených produktů nebude zcela v pořádku, zákazníci vyřídí reklamaci on - line, v rámci které jim Rohlík automaticky vrátí kredity v hodnotě produktu přímo na jejich rohlíkovský účet. Nákup z Rohlik.cz doručí v šedesátiminutovém okně už do pár hodin od objednání na adresy v jednotlivých regionech - konkrétně do čtyř hodin, v Karlových Varech pak do 5 hodin," vysvětluje mluvčí Morgensteinová.

Společnost jako on - line supermarket pro obsluhu svých klientů využívá své vlastní sklady, nenakupuje tedy v kamenných obchodech. Podstatnou část jejího sortimentu tvoří stále více oblíbenější lokální a farmářské produkty. Do portfolia přidává stále nové vlastní značky - jde třeba o mléčné produkty značky Miil, papírové hygienické potřeby Moddia a nově uzeniny Dacello. "Značka Dacello reprezentuje poctivé uzenářské výrobky, u kterých se zákazníci nemusejí rozmýšlet, jestli vybírat podle kvality, nebo ceny. V sortimentu je přes 30 produktů, například delikatesní šunky s minimálně 96% obsahem masa, oblíbené salámy i tradiční párečky," říká mluvčí společnosti s tím, že dohromady si zákazníci na Rohlíku můžou vybrat ze sortimentu o 17 000 položkách, což je pětkrát více zboží, než kolik najdou v běžném supermarketu.

Nakupování díky internetu je zatím hitem především mezi mladými rodinami. "Nejdříve jsem o tom nechtěla ani slyšet, protože mám ráda si vše nakupovat sama, ani manžela raději na nákup neposílám. Je to asi měsíc, co jsem opravdu nevěděla co dělat. Mám dvě malé děti, které najednou onemocněly, manžel byl na služební cestě, babičky máme daleko. Řešila jsem, jak pořídit základní potraviny, doma jsem samotné děti nemohla nechat. Tak jsem se stala zákazníkem internetového marketu," svěřuje se Monika Dostálová ze Staré Role.