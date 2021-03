Kvůli nouzovém stavu je i letos prodloužen řádný termín pro podání daňových přiznání pro osoby samostatně výdělečné činné. Ten končí 3. května.

Finanční úřady v Karlovarském kraji ale budou otevřeny jen v okresních městech. „V Karlových Varech, Sokolově a Chebu od pondělí 22. března až do 1. dubna přecházíme do režimu každodenní otvírací doby od 8 do 17 hodin,“ informovala Jarmila Kodýdková z finančního úřadu. Na uzavřených pracovištích v Aši, Mariánských Lázních, Kraslicích a Ostrově lze využít speciálních poštovních schránek na městských úřadech.