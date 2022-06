„Začnu odříkávat otřepanou frázi od Rockyho Balboy, ale pokud člověk něco opravdu chce a jde si za tím, je na sebe desetkrát tvrdší, tak věta typu – to nejde nebo to nedokážu – prostě neexistuje. Všechno jde. Člověk dokáže možné i nemožné, a to i za cenu odříkání, neúspěchů a bolesti“, to jsou slova toho, kdo všechno tohle prožil.

Chaly se do provozování food trucku vrhl doslova po hlavě, protože cítil, že ho to bude bavit. „Miluju tu vůni pečeného masa, baví mě experimentovat s chutěmi. Hlavně mám rád fakt dobrý žrádlo, protože když je to dobré, tak to člověk zkrátka sežere,“ říká s tím, že jeho počátky přitom byly spojené se sportem.

Chalyho otec byl vzpěrač Baníku Sokolov a jako malého kluka ho přivedl ke sportu. Po jeho vzoru vzpíral, později začal s karate. Zajímaly ho bojové sporty. „Uhranulo mě Japonsko a éra samurajů. Z filmů Akiry Kurosawy jsem byl úplně paf, a hlavně literatura na tohle téma mě značně poznamenala,“ vzpomíná.

Od sportu k jídlu

Po nějaké době se vrátil ke vzpírání a tréninky kombinoval s těžkou atletikou a také bojovými sporty. Potkal v tu dobu svého trenéra a skvělého přítele Bohouše Chudáčka. Jenže jak už to bývá, po letech dřiny a odříkání každému časem odchází energie a „drajv“. I když čtrnáct let provozuje v Sokolově i herní podnik a bar, nebylo to to „pravé ořechové“.

„Food truck jsem měl v hlavě asi šest let, ale rozhoupal jsem se k tomu až minulý rok. V té nelehké covidové době, skoro by se dalo říct, že šlo o podnikatelskou sebevraždu,“ popisuje začátky s pojízdným bufetem Chaly. To by ale nebyl on, kdyby do něčeho nešel po hlavě. Z Německa dovezl starého mercedesa, ve kterém se dělaly currywursty.

„Nechal jsem zrenovovat kuchyň a započal Čummy van burger éru. Je to sice takové sparťanské a oldskůl, ale mně se to líbí,“ vysvětluje. Za to, že má rád dobré jídlo, experimentuje a vaří, může vlastně také Chalyho táta. Byl profesionálním, pětihvězdičkovým kuchařem a lásku k dobrému jídlu svému synovi předal.

I on se zařadil mezi lidi, kteří potřebují, aby den měl osmačtyřicet hodin. Provozování food trucku je hodně náročné. Chaly musí obstarat nákupy, přípravu, úklid, údržbu a jak to tak bývá, vždy se ještě něco dalšího objeví. Naštěstí ale na to není sám. S řadou věcí mu pomáhá jeho parťák a kolega Martin Špak. „Díky Martine, díky tobě se můžu aspoň chvilku občas vyspat,“ vzkazuje.

Food truck s dobrotami od Čummy van burger najdete letos v Loktu hned vedle benzinky. Na dvě akce se chystají do Sokolova. Vybrat si můžete burgry, hot dogy, currywursty i hranolky. Nabídku rozšiřují o trhané maso. Abyste měli jistotu, kde se v daný den nachází, koukněte na sociální sítě na Čummy van burger a budete vědět, kam přesně jet.

Bez Xeny by to nešlo

Velkou roli v jeho podnikání hraje Xena bojovnice. Nikola. Je Chalyho manželkou, mají spolu dcerku a bez její podpory by do toho nejspíš ani nešel. Sice s nimi tolik času netráví, zato si každou volnou chvilku s nimi maximálně užívá.

Jak sám Chaly opět vtipně dodává: „Moje milovaná manža by nejradši, abych dělal dvě hodiny denně. Ale samozřejmě mě podporuje, to je přece jasné – vždyť je to přece moje žena a má to v předmanželské smlouvě. Popravdě jí ale děkuji za její trpělivost a za to, jak to často beze mě všechno zvládá.“