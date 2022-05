Plzeňského veletrhu se zúčastnili pracovníci KHK KK spolu se zástupci čtyř významných zaměstnavatelů. Pro studenty měli připravené pracovní nabídky také od dalších firem v regionu, některé z nich vysokoškolákům nabízely třeba i spolupráci na diplomových pracích. „Stánek jsme měli na fakultě elektrotechnické a na fakultě strojní. Celkově se o práci v Karlovarském kraji zajímala přibližně stovka studentů, z toho asi 20 z našeho regionu, přičemž cirka dvě třetiny deklarovaly zájem se do kraje vrátit. Většinou zmiňovali, že zde mají zázemí a své blízké. Navíc je v rámci kraje dobrá dopravní obslužnost díky dálnici D6, a tak se nemusí lokálně omezovat,“ sděluje zástupkyně ředitelky KHK KK Barbora Volfová s tím, že mezi studenty, se kterými hovořili je Karlovarský kraj považovaný za klidnější region s krásnou přírodou a kvalitním sportovním vyžitím. „Spíš sporadicky jsme se setkávali s názorem, že by se studenti do regionu nepřestěhovali, protože je zde prý menší možnost kulturního vyžití a nočního života,“ pokračuje.