„Pět let něco budujete a pak vás zašlapou doslova do země,“ říká Liliana Orbanová, která v Karlových Varech provozuje zavedenou restauraci Sklípek na rohu Moskevské ulice. Právě tato restaurace se společně ještě třeba s Chilli chilli barem či Salonem Prestige zapojila do iniciativy Chcípl pes. Ta sdružuje české podnikatele z gastronomie, kteří nesouhlasí s vládními proticovidními nařízeními.

Sklípek ani ostatní v Karlových Varech ale nejdou ve stopách jiných hostinských, kteří své provozovny otevřeli. „To si nemůžeme dovolit. Hned bych přišla o státní kompenzace. Navíc nechci dělat problémy našim hostům a vystavovat je postihům ze strany policie,“ vysvětluje podnikatelka.

Její situace přitom není vůbec záviděníhodná. Všech pět zaměstnanců, dva kuchaře a tři číšníky, musela propustit už při první vlně. „Měsíční nájemné mě stojí 35 tisíc korun. Jen na odvodech za zdravotní a sociální pojištění zaměstnanců bych měsíčně zaplatila 40 tisíc korun. Zálohy za energii mě stojí za jeden měsíc 21 tisíc. Kdybych měla zaměstnance, měsíční náklady by se pohybovaly kolem 150 tisíca na to prostě nemám,“ stýská si žena, která právě rozbaluje obálku s předpisem na uhrazení záloh na energii. Za čtyři měsíce má doplatit 81 tisíc korun.

V bance si podnikatelka půjčovat nechtěla, protože by to neměla z čeho splatit. „Z čeho zaplatím elektrickou energii, fakt netuším. Ta je přitom ale nejdůležitější, protože jinak nás vypnou. Spotřeba energie nám sice klesla, ale zálohy musím pořád platit stejné. Jediný, kdo nám nyní vychází vstříc, jsou vodárny, které nespěchají na zálohy,“ konstatuje Liliana Orbanová, která od státu dostává v rámci kompenzací pouze 15 tisíc korun měsíčně. „Prodej poledního jídla formou krabiček mě příliš nevytrhne, když jich prodám tak třicet denně a jedna stojí 110 korun. Musíte brát v úvahu, že taky něco stojí potraviny, z nichž obědy uvaříte,“ upozorňuje. S vařením obědů jí pomáhá bratr Roman Sauer, který skončil na pracovním úřadě a v restauraci vlastně v současné době funguje zadarmo. „Proč jsme se do iniciativy Chcípl pes zapojili? Jde o symbolický protest proti tomu, co zavádí vláda. Je to likvidační vláda, která co slibuje, to neudělá. Situace je taková, že teď už nám opravdu hoří v týlu. Nebýt toho, že mi finančně pomáhá manžel, nevím, co by s námi bylo,“ uzavírá karlovarská hostinská.