„K radikálnímu omezení provozu došlo už před pár dny. Nyní jsme zavřeli,“ říká ředitel. Důvodem tak zásadního rozhodnutí je poptávka po ubytování a dalších službách, které jsou pro hotel zásadní. V současnosti je ale poptávka značně omezená. „Děkuji Čechům, že nás v létě zachránili, když se rozhodli, že vyzkouší naše služby,“ kvituje zájem domácích turistů Novák.

Pokud se situace s cestovním ruchem v České republice zásadně nezmění, hotel znovu otevře až 1. června. „Jsme ale schopni i díky novým technologiím ve vytápění pružně reagovat a provoz během krátké doby znovu oživit,“ vysvětluje ředitel světově známého karlovarského hotelu.

Ne všichni zaměstnanci mají ovšem jistotu, že o práci nepřijdou. K propouštění už dochází. „Jde ale jen o jednotlivce, hromadné propouštění v plánu nemáme. Většina našich zaměstnanců zůstane i nadále pod našimi křídly,“ zdůrazňuje Novák.

V hotelu tak zůstává pouze pár lidí. Jsou to nezbytně nutné profese, jako technici, ostraha a zaměstnanci recepce. V Thermalu totiž zůstává pár nocležníků, dělníků, kteří se podílejí na komplexní rekonstrukci zařízení. „Většina zaměstnanců je doma a čerpá příspěvky z programu Antivirus A. Dostává tak i nadále sto procent platu. Až skončí nouzový stav najedeme na podmínky kolektivní smlouvy,“ konstatuje ředitel Thermalu. „Budeme to brát jako částečnou nezaměstnanost a v tomto případě budou ti, co budou doma, pobírat 60 procent platu,“ vysvětluje.

Podle něho bude ale hotel dále nabízet různé kulturní akce, pokud to koronavirová situace umožní.

O situaci v Thermalu je informována i primátorka města Andrea Pfeffer Ferklová, která je členkou jeho představenstva. „V případě, že by se poptávka během následujících měsíců změnila, je hotel připraven otevřít dříve. Bohužel v současnosti nelze s dostatečným předstihem předvídat situaci,“ tvrdí primátorka.

Podle ní je hotel Thermal i celé město závislé především na zahraniční turistice.

„Dokud tedy nedojde k uklidnění situace a opětovnému oživení cestovního ruchu, poptávka se nezvýší. Podobně jsou na tom ale také další hotely v Karlových Varech, které své provozy nyní uzavřely,“ uzavírá primátorka.