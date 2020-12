Vláda rozhodla, že se od pátku kvůli nárůstu nakažených koronavirem opět uzavřou restaurace a hotely. Hoteliéři jsou nešťastní, o Vánocích a na Silvestra mají totiž největší tržby za celý rok a obávají se existenčních problémů.

Podle majitele železnorudského hotelu a pivovaru Belveder Františka Strnada je situace zoufalá. „O vánočních prázdninách a na Silvestra jsme měli každý rok největší tržby. Hotel by plně obsazený, restaurace fungovala od 10 ráno do 11 do večera. Letos nebude nic,“ řekl Deníku s tím, že po Novém roce měl nasmlouvané také lyžařské kurzy. „Školy všechno zrušily, nikdo samozřejmě neví, co bude. Netušíme, co bude o jarních prázdninách. Je to opravdu špatné,“ zhodnotil hoteliér a dodal, že uzavřením netrpí pouze restaurace a hotely, ale také všichni jejich dodavatelé. „Z velké části jsou na nás závislé například pekárny, prádelny. Je to obrovský průšvih. Stále musíme platit energie, daně, odvody za zaměstnance. Nemáme se možnost bránit,“ uzavřel.

NEJSILNĚJŠÍ OBDOBÍ

Podobná situace panuje také v Srní. „Vánoční svátky a Silvestr jsou pro nás nejsilnějším obdobím. Počítali jsme s tím, že tržby budou letos kvůli pandemii menší, ale nepředpokládali jsme, že budou nulové,“ informovala za hotel Srní Blanka Hančová.

Srní je vyhledávanou běžkařskou oblastí. „Máme nasmlouvané pobyty pro sportovní oddíly a různé zájmové skupiny, uvidíme, jak to dopadne,“ sdělila Hnačová.

Kvůli opětovnému uzavření přijde zhruba o třicet procent Hotel Stella na Špičáku. „Hrozí nám ekonomická likvidace, nemáme žádný výhled. Za necelých 14 dní, co jsme otevřeli, se stejně nic nerozběhlo,“ okomentoval ředitel hotelu František Vltavský.

Podle něj jsou lidé znepokojeni. „Je to logické. Přicházíme o individuální klienty, ale také o školy. Ty u nás měly objednané ubytování na lyžařské výcviky, kurz se ale může uskutečnit, když bude PES (protiepidemický systém) na prvním stupni, což vypadá, že je do konce zimy téměř nereálné,“ míní Vltavský.

ZAPLATILI ZÁLOHU

Plzeňanka Miroslava Součková si v září uhradila zálohu na týdenní pobyt o vánočních prázdninách v apartmánu v Abertamech v Krušných horách. „V práci jsme si na tyhle dny vzali dovolenou a rádi bychom si odpočinuli. Vše se neustále mění, ta situace nás neuvěřitelně štve. Majitelka penzionu je připravena nám peníze vrátit nebo nabídnout jiný termín, na což zřejmě přistoupíme, nicméně tato zima už to nebude, protože všechny termíny jsou rok dopředu plné,“ vysvětlila Součková.