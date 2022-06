„Kladný vztah k umění u mě rodina budovala již od útlého dětství. S babičkou v Plzni jsem totiž pravidelně navštěvoval galerii Masné krámy, kde vystavoval můj děda, akademický malíř Josef Jícha. K vlastní tvorbě jsem se dostal až během mých opakovaných cest do Los Angeles, kde mě naprosto uchvátil reklamní design a kýčovitý styl pop-artu 50. let,“ vzpomíná Josef Rataj.

Nezůstalo však jen u tvorby na plátna a stěny. Osobitý styl promítl během svého více než patnáctiletého působení také do multimediálních show a do spolupráce na kolekcích oblečení známých značek. Nyní v kooperaci s předními designéry pracuje na novém projektu pod vlastním jménem. Pro začínající umělce organizuje workshopy a podílí se na choreografii různých show.

Kombinace malby a tance

V projektech jako třeba Colour Heroes propojil své malířské umění s talentovanými tanečníky, akrobaty a kaskadéry, a vytvořil tak koncept kombinující techniku rychlomalby a tanečního vystoupení. Během několika málo minut a za doprovodu skupiny performerů Josef oživuje na plátnech portréty známých i fiktivních osobností.

Vizuální jízda dnes doprovází vystoupení nejznámějších českých a zahraničních hudebníků a díky originálnímu pojetí se stala vyvrcholením programu řady festivalů a společenských akcí. Navíc myslí i na charitu. Jeho obraz, který namaloval letos na Českém plese, se na místě vydražil za tři sta tisíc korun. „Peníze pak putovaly na pomoc týraným ženám. Jsem rád, když to, co dělám, dává smysl,“ vyznává se umělec.

Investiční umění

Obrazy Josefa Rataje si sběratelé pořizují i jako investici. Jeho díla jsou v privátních sbírkách po celém světě a objevují se také v městských expozicích a moderních komerčních projektech. Velkým úspěchem a zviditelněním České republiky je Josefova letošní účast na velkém italském kulturním festivalu Bienále v Benátkách.

Zajímavý nápad vyplodil také letos v zimě. „Richard Krajčo má ve vlastnictví kostel v Chotěvicích a v zimě mě pozval na vánoční mši, kde jsem metodou speedpaintingu připravil obraz Ježíše. Napadlo nás vytvořit poutní místo. Richard kostel opravuje a já vedle klasických obrazů dodávám i kontrastní pop-artové obrazy a zajímavě se to mísí,“ říká Rataj.

Dalším počinem z Josefovy dílny byl obraz vytvořený s herečkou Míšou Kuklovou. „Nás dal dohromady můj kamarád Jakub Mohamed Ali. Zmínil jsem se, že bych chtěl jako ústřední motiv nějakého andílka. Toho namalovala Míša a já jsem pak to dílo dotvořil. K vidění bude od 27. srpna v Ostravě na velké vernisáži výstavy s názvem Woman in me 3 důl svatá trojice areál arteffact,“ láká Josef.