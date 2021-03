„V loňském roce byla v červenci, srpnu a září obsazenost až devadesát procent,“ řekl ředitel. „Kdybychom za toto období nevydělali, už bychom to nyní nezvládali. Letošní rok ale bude výrazně horší. Spousta lidí se bude bát nebo se rozjede k moři. Další skupina na to nebude mít. A až ten zbytek přijede k nám. Budeme rádi, když bude obsazenost sedmdesát procent. Navíc nevíme, jestli otevřeme v květnu, červnu nebo ještě později,“ uvedl Jiří Richter.

V roce 2020 přijelo do Mariánských Lázní o polovinu méně hostů než v předchozím roce. „Zcela se také otočil poměr českých a zahraničních turistů,“ uvedla ředitelka Kulturního a informačního centra Barbara Tintěrová. Ačkoliv příjezdy českých návštěvníků jsou díky letní sezóně téměř stejné, nenávratné škody jsou podle jejích slov v příjezdech zahraničních hostů. Tady lázeňské město zaznamenalo propad o sedmdesát procent. Ve čtvrtém čtvrtletí loňského roku dokonce Mariánské Lázně zaznamenaly nejhorší výsledek za posledních dvacet let. Rapidní pokles návštěvnosti město eviduje u českých hostů i zahraničních. Právě hostů z ciziny přijelo o osmadevadesát procent méně než ve stejném období předloňského roku. Zatímco Němci, Slováci či Rakušané si do Mariánek cestu našli, zcela ubyli turisté z Číny, Tchaj-wanu nebo Izraele.