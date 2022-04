Ředitel Krakonoše Jiří Richter potvrzuje, že udržet chod hotelu není po covidu a při současné vzrůstající inflaci jednoduché. „Nadechujeme se, ale pomalu. Všude čtu, jak se cestovní ruch vzmáhá. Když ale vidím celkovou situaci v Karlovarském kraji, není to podle mého názoru žádná,“ přemítá. Lázeňské domy jsou na tom podle Jiřího Richtera s klientelou o trochu lépe. „Horší to mají hotely, které nemají smlouvu s pojišťovnami. Buď mají léčebně lázeňský nebo wellness pobyt a v této oblasti je to se zájmem hostů docela špatné. Konkrétně v našem hotelu jsme na tom teď hůř než kdykoliv předtím,“ srovnává.

Podle Jiřího Richtera je nyní návštěvnost hotelu ve srovnání s dobou před covidem podprůměrná. Lepší vidinu na léto přitom nemá. Přisuzuje to nevlídné finanční situaci návštěvníků způsobené inflací, ale také jejich touhou vycestovat spíše než do lázní k moři, protože doba covidu byla dlouhá a lidé nyní po vynuceném půstu chtějí za sluncem. „Hosté se sice na poslední chvíli hlásí, ale úplně nám ubyly autobusové zájezdy, takže to je pro nás problém. Ale děláme a zkoušíme vše, co můžeme. Nicméně je vidět, že lidé začínají mít problém s financemi. A tím, že cestovky vyhrožují, že se zájezdy také zdraží, svou klientelu vybízí, aby si zakoupila pobyty ještě letos. To nám upřímně také na letošní léto nepomáhá, ale my se tím musíme nějak poprat,“ popisuje situaci.

Dva kamiony se srazily u Františkových Lázní, část nafty unikla i do příkopu

Ředitel Hotelu Krakonoš je přesvědčený o tom, že pokud podá pomocnou ruku stát, tak situace bude o poznání příznivější. „Uvidíme, jak to dopadne s listopadem a prosincem. Za tyto měsíce máme od státu přislíbenou podporu ještě v rámci programu Covid 22. Taková finanční injekce nám moc pomůže, ale rozhodně nás nezachrání,“ říká.

Podle slov Richtera je Karlovarský kraj vládou odstrkovaný, což má své následky. „Jsme nejmenší, takže na vše jsme pomalu až na posledním místě a vše se řeší na poslední chvíli. Sice si to stát nepřipouští, ale je to prostě tak. To se promítá do všeho. Začínají nám utíkat lidé z kraje a tímto stylem budeme za chvíli vylidněné pohraničí, což je špatně,“ míní.

Ministerstvo rozhodlo, stavba rodinného domu místostarosty Horníka je nezákonná

I když jsou vyhlídky na hlavní sezonu nejisté, v Hotelu Krakonoš nezahálejí. Chystají na celý rok mnoho kultury. „Už teď v sobotu se mohou lidé těšit na čarodějnický rej, 4. července k nám přijede režisér Zdeněk Troška, který je našimi návštěvníky velmi oblíbený. V červnu nás čeká ještě jedna akce - budeme slavit slunovrat s irskými písněmi. V červenci u nás budeme odkrývat další sochu," pozval ředitel hotelu. Doplnil, že v září se uskuteční akce pro vyznavače Nordic Walking, 15. září pak přijede cestovatel Jiří Kolbaba a 24. září se uskuteční rozlučka s létem. Ivo Šmoldas přijede besedovat 18. října a kulturní rok v Hotelu Krakonoš završí 14. prosince, kdy si tady zazpívají koledy s Deníkem a celým Českem.