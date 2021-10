Za neschopnost vlády považují hostinští z Chebska nařízení, že mají kontrolovat hosty v restauraci, zda jsou očkovaní proti covidu nebo mají negativní testy.

Vláda Andreje Babiše se rozhodla přistoupit ke zpřísnění opatření, a to od 1. listopadu, v případě respirátorů už od 25. října. Důvodem je zhoršující se současná pandemická situace. | Foto: Archiv hrad Vildštejn

„Opět to ukazuje na nedomyšlenost veškerých opatření a jednání. Jediný, kdo je kvůli těmto opatřením bit jsou opět provozovatelé restaurací a děti ve školách. Bohužel nemáme ani žádné právní instrumenty na kontrolu nových nařízení a kvůli předešlým lockdouwnům ani personální kapacity. Jezdí k nám zahraniční klienti, kteří mají dokumenty o infekčnosti v různých jazycích a formátech a my nejsme schopni porozumět ani rozeznat, který z dokumentů je správný, a který není. Spoléháme na zodpovědnost každého jedince, který sám dokáže zdravě usoudit, zda se na návštěvu restauračního zařízení či kulturní akce cítí zdráv. Je zajímavé, že po celé léto byl opět covid odsunut do druhé role, před volbami do třetí, a po volbách se kovid opět začíná řešit,“ říká provozovatel restaurace Hrad Vildštejn Jaroslav Bílek.