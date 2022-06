Karlovarsko

Velmi oblíbené je občerstvení New York Burger and Chicken v Zeyerově ulici. Provozovna navíc fungujei na objednávky. „Nejvíce k nám lidé chodí na burgery a na quesadillu,“ říká zaměstnankyně bistra Nella Szebenyiová. Kousek dál, na rohu pasáže, která propojuje třídu T. G. Masaryka se třídou Dr. Davida Bechera, se nachází Lékárna. Název je originální a přitom logický, dříve tam totiž sídlila lékárna. Lidé sem chodí nejen na kávu, která se připravuje v lokální pražírně na Jáchymovské ulici, ale i na pro Čechy ne právě tradiční jídlo Poke Bowl. Zákazníci tomu říkají „pokéčko“. „Je to vlastně varianta sushi, ale v rozbalené formě. Jídlo pochází z Havaje. Podáváme ho v misce, kde je vařená rýže třeba s lososem, avokádem a s tradiční i méně tradiční zeleninou. Také nabízíme různé čerstvé sendviče podle moderních trendů,“ vysvětluje provozní Filip Hamar.