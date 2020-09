Provoz ukončila tlaková plynárna ve Vřesové, která zpracovávala hnědé uhlí.

Prvních dvě stě zaměstnanců propustila společnost Sokolovská uhelná (SUAS). Postupně by mělo z firmy odejít celkem tisíc pracovníků, a to kvůli ukončení provozu tlakové plynárny ve Vřesové, která zpracovávala hnědé uhlí. Podle vedení SUAS je to důsledek ukončení využívání uhlí a prudce rostoucích cen emisních povolenek. SUAS se pokoušela o dohodu s vládou a nabídla, že pokud se najde způsob, jak by stát těžařskou firmu zbavil nákladů na emisní povolenky, provoz prodlouží. Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (ANO) to ale není možné.