Perný podzim zřejmě zažijí zaměstnanci Sokolovské uhelné (SUAS). Ke koronaviru, který deptá cestovní ruch a lázeňství v kraji, se přidalo propouštění. SUAS už chystá výpovědi pro tisícovku zaměstnanců, protože na konci srpna končí provoz tlakové plynárny ve Vřesové. Firma to zdůvodnila tím, že nenašla společné řešení s vládou, které by umožnilo plynárnu dál provozovat. „Zaměstnanci, kteří by tak mohli přijít o práci, mají šanci na pomoc od státu v rámci zmírnění dopadů útlumu uhelné těžby,“ uvedla SUAS v tiskové zprávě. „Jde o rychlou a především cílenou pomoc konkrétním lidem, kteří přijdou o práci,“ uvedl náměstek ministra průmyslu a obchodu (MPO) Eduard Muřický.

Pokud by vláda návrh přijala, získali by zaměstnanci Sokolovské uhelné, které útlum nebo restrukturalizace postihne, nárok na státní pomoc ve výši 5300 korun měsíčně, v závislosti na odpracovaných letech, a to až po dobu 60 měsíců. Termín, kdy by ministři úpravu mohli projednat, ale zatím stanoven není. Příští týden totiž začínají vládní prázdniny.

Podle předsedy Sdružení odborových organizací SUAS Jana Smolky jde o významný posun. „Zaměstnancům, kteří přijdou v důsledku restrukturalizace o práci, by takové řešení nabízelo větší jistotu a prostor pro nalezení nového uplatnění,“ uvedl Smolka. Zástupci MPO a SUAS se zároveň dohodli na ukončení jednání o možnostech prodloužení provozu plynárenské technologie ve Vřesové. Dospěli k závěru, že v současných podmínkách nelze, kromě výše uvedené pomoci zaměstnancům zasaženým útlumem těžby a zpracování uhlí, dosáhnout na rychlé a účinné mechanismy podpory pro provoz zatížený náklady na emisní povolenky. „Jejich ceny za poslední týdny vzrostly z 20 na 30 eur za tunu CO2, a s tím se razantně zvýšily i náklady na udržení provozu,“ vysvětluje Zbyšek Klapka, předseda představenstva SUAS. Už v červnu zahájila jednání s vládou a nabídla, že pokud se najde způsob, jak by stát firmu zbavil nákladů na emisní povolenky, provoz prodlouží. Podle ministra průmyslu a obchodu Havlíčka ( ANO) to ale není možné. „Stát nemůže sponzorovat jakoukoli firmu kvůli emisním povolenkám,“ uvedl.

Vedení Karlovarského kraje situaci v SUAS pečlivě sleduje, ale snaží se i pomoci. „Vzniklý problém intenzivně řešíme se Sokolovskou uhelnou, s úřadem práce i krajskou hospodářskou komorou. Snažíme se najít možnost uplatnění pro propuštěné zaměstnance. Musíme se o ně postarat. Veškeré statistiky profesí už mám k dispozici a dopisem apelujeme i na vládu, aby reagovala co nejrychleji. Lidé musí mít jistotu do budoucnosti,“ zdůraznil hejtman Petr Kubis (ANO).