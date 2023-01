Mirek Cink.Zdroj: SUAS GROUPIT ředitel SUAS GROUP Mirek Cink přichází do nově budovaného týmu po osmi letech práce seniorního manažera v oddělení poradenských služeb Deloitte. Přináší s sebou více než dvacet pět let zkušeností s prodejem a poskytováním manažerského poradenství, přípravou, plánováním a realizací implementačních projektů v oblasti řízení energetiky a IT, především pro významné společnosti z oblasti energetiky, utilit, telekomunikací, veřejné a státní správy a také zkušenosti z oblasti fúzí a akvizic v oblasti IT.

„V dosavadním působení bylo mou expertízou manažerské poradenství, strategické konzultace a implementace projektů v oblasti IT pro průmyslové a energetické společnosti. Věřím, že právě tyto mé dlouholeté zkušenosti z globální společnosti mohu nyní zúročit v rámci SUAS GROUP i v sesterské Sokolovské uhelné. Mým mottem jak v životě, tak dlouhém triatlonu, kterému se rád věnuji, je chceš-li něco dokončit, musíš hlavně začít. A projektů, na jejichž zrodu se budu podílet, máme ve skupině spoustu,“ vysvětluje Cink.

Společně s ním skupina posiluje o Tomáše Hanzlíka, který bude zastávat novou pozici PMO, neboli vedoucího projektové kanceláře. Hanzlík se posledních deset let věnoval řízení projektů a výroby v biotechnologickém a farmaceutickém průmyslu. V rámci profesní kariéry se osm let zabýval také procesním inženýrstvím v ropném a plynárenském průmyslu.

„V rámci svého vzdělávání jsem vystudoval obor Chemické inženýrství na VŠCHT a naplno jsem se procesnímu inženýrství v ropném a plynárenském průmyslu věnoval prvních osm let svého pracovního života. Poté jsem na 10 let přesedlal do biotechnologického a farmaceutického průmyslu, kde jsem pracoval pro několik globálních společností. Jsem však rád, že nyní pokračuji, kde jsem začal, v průmyslu, a to právě v Sokolovské uhelné i v sesterské SUAS GROUP. Mým hlavním úkolem ve skupině bude zaštiťovat její důležité projekty a starat se o jejich snadný průběh od začátku do konce. Klíčová je hlavně spolupráce s technickým ředitelem na nově se rozvíjejících projektech,“ říká Hanzlík.

