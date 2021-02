Jeden z vedoucích celosvětových dodavatelů zamykacích systémů pro automobilový průmysl na začátku roku pražskou společnost IMA (Institut mikroelektronických aplikací). Jedná se o inovativní společnost zabývající se vývojem elektronických identifikačních systémů.

Společnost WITTE spolupracuje s firmou IMA již od roku 2017 a od srpna 2018 se na firmě podílela 24 procenty. Převzetím 100% podílu rozšíří WITTE Automotive své portfolio mechatronických produktů především v segmentu řídících jednotek a senzorů a dosáhne dalšího důležitého milníku v plnění své strategie digitalizace. „Toto partnerství je absolutní Win-win situace“, podtrhuje jednatel WITTE Christian Kaczmarczyk. „Spojením Know-how firem IMA a WITTE v oblasti elektroniky vznikají inovativní systémy, například v oblasti používání gest. Tyto systémy jsou pro výrobce automobilů a ne jen pro ně zajímavé a naši zákazníci je již hodnotili velmi pozitivně.“

IMA byla založena v roce 1992 jako následník State Institute for Research in the Field of Electronics. Kromě výzkumu a poskytování vývojových služeb v oblasti soft a hardwaru se IMA pohybuje v segmentu identifikačních systémů a patří v Čechách k vedoucím firmám ve svém oboru. Výrobky společnosti IMA používá mnoho firem, ale také úřadů a škol k řízení přístupových práv, kontrole přístupu a evidenci dat.

V centrále společnosti v Praze pracuje celkem 80 pracovníků se zaměřením na elektro vývoj, výroba prototypů a sériových dílů se nachází ve východočeských Pardubicích. „Z naší na důvěře založené spolupráce vyplynulo mnoho cenných synergií. Převzetí stoprocentního podílu firmou WITTE nám otevírá nové možnosti růstu v naší branži i nad její rámec,“ vysvětluje jednatel společnosti IMA Tomáš Trpišovský.

Partneři společně prohloubí také aktivity v oblasti výzkumu v automobilovém sektoru tak, aby včas rozpoznali budoucí trendy a proaktivně vyvíjeli odpovídající produkty a digitální obchodní modely.