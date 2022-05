Když dánský korunní princ Frederik cestoval do australského Sydney na letní olympijské hry v roce 2000, samozřejmě netušil, že v jedné místní hospodě potká svou budoucí manželku. A přesně to samé nemohla tušit mladá a sympatická dívka Mary. Ta si 16. září vyrazila do hospody Slip Inn v Sydney, kam po zahajovacím ceremoniálu zavítal i Frederik se svým bratrem princem Joachimem, bratrancem řeckým princem Nikolaosem, norskou princeznou Märthou Louisou a španělským princem Felipem, který se znal se sestrou Maryiny spolubydlící. Trochu složitý propletenec, že?

Chlupatí princové

Mary Donalds, absolventka tasmánské univerzity, která studovala obor obchod a právo, šla do hospody se svým spolubydlícím Andrewem a kamarádkou Beatrice. Právě s tou Mary začala debatovat o tom, zda jsou muži s chlupatým hrudníkem přitažlivější, nebo ne. A trio královských mladíků, tedy Frederik, Joachim a Nikolaos, se nabídlo, že se ujme rolí figurantů a stane se pokusnými králíky. Poté, co si pánové poměřili chlupy obdařené hrudi, dali se Mary a Frederik do řeči, načež zjistili, že toho mají hodně společného.

Například lásku ke koním, dobrodružství a sportu. Na konci večera dala Mary Frederikovi své telefonní číslo a on jí hned druhý den zavolal. Korunní princ Frederik později řekl, že když se s Mary setkali, cítil, že je jeho spřízněnou duší. Ona naproti tomu uvedla, že to rozhodně nebyla láska na první pohled, protože ho sotva znala. Přiznala však, že mezi nimi vzniklo okamžité pouto a po setkání cítila jisté vzrušení.

Vztah na dálku

Telefonní linky mezi Dánskem a Austrálií měly napilno a e-mailové schránky obou se neustále plnily zamilovanými zprávami. A i když to není zrovna kousek, začal Frederik na druhý konec světa létat jen proto, aby mohl s Mary trávit co nejvíc času. Tajné přítelkyni dánského prince se poměrně dlouho dařilo unikat pozornosti médií, po roce už ale nešlo vztah tajit. Zvědaví novináři krásnou neznámou v listopadu 2001 identifikovali jako Mary Donalds z australské Tasmánie, a když už byla odhalena veřejně, bylo nasnadě, aby se představila královským rodičům.

V prosinci 2001 Mary poprvé navštívila Dánské království a v lednu Frederik vztah veřejně potvrdil. Jen o pár měsíců později už se Mary stěhovala do Dánska. Rozhodně to ale neznamenalo, že by si užívala po boku svého partnera a obrážela společenské akce. V Dánsku nastoupila do práce, konkrétně do Microsoft Business Solutions na pozici projektové konzultantky, a k tomu začala brát lekce dánského jazyka.

Rodina se rozrůstá

V roce 2003 se ostře sledovaný, ale národem milovaný pár oficiálně zasnoubil. Frederik daroval Mary zásnubní prsten, který obsahoval diamant a dva rubíny, které připomínaly dánskou vlajku, když ji na kolenou požádal o ruku, a to v angličtině, během cesty do Říma. Královna Markéta II. se sňatkem svého nejstaršího syna souhlasila, podmínkou však samozřejmě bylo získání dánského občanství a zároveň Mary musela konvertovat k dánské luteránské církvi.

Svatba se uskutečnila 14. května 2004 v kodaňské katedrále. Za družičky šly její dvě sestry, Jane a Patricia. Frederik si jako svědka vybral mladšího bratra, prince Joachima. O rok později se Mary stala poprvé maminkou a porodila rovnou hraběte z Monpezat, prince Christiana.

V průběhu let se rodina rozrostla o další potomky. Dcery Isabelle a Josephine a syna Vincenta. Budoucí královna se nechala slyšet, že dětem rozhodně nebude upírat ani kulturu jejího rodného kontinentu, tedy Austrálie. Zřejmě aby bylo hned pro začátek jasno. A korunní princ Frederik zase s veřejností sdílel informace, že se svými dětmi hodlá trávit spoustu času. On sám prý se svými rodiči večeřel jen zřídka, což se rozhodl u vlastních dětí napravit. Proto se jim věnuje, jak mu to jeho nabitý královský diář dovolí. Vše kolem dětí však není u dvora výhradně na rodičích.

O to, jak se mají princátka coby královské výsosti chovat, dbá speciálně vybraný palácový pobočník. I děti musejí ovládat dovednosti, jako je vystupování na veřejnosti, v případě chlapců jízda na koni a lov, a dále plynulá znalost jazyků. Konkrétně angličtiny, dánštiny a francouzštiny. Dětem Mary a Frederika se zkrátka dostává povšechné mezinárodní výchovy.

Elegantní klopýtnutí

Ani péče o děti nezabránila korunní princezně v tom, aby se pustila do pracovních aktivit. Nakonec jde-li o charitu, ta je vítaná vždy. Spolu s manželem v roce 2007 založili nadaci Mary Foundation s přesvědčením, že každý má právo někam patřit. Nadace se zaměřuje na šikanu a dobré životní podmínky, domácí násilí a boj proti osamělosti. Cílené projekty probíhají ve školách, centrech následné péče a azylových domech.

O tom, že se bohulibé činnosti Mary věnuje opravdu poctivě, svědčí cena The Bambi Charity Award, kterou získala v roce 2014. Dánsko bylo radostí vzhůru nohama a princezna téměř také. Když si z pódia odnášela odměnu za společenskou angažovanost, osvěžila královský odchod od pultíku roztomilým uklouznutím, které jen taktak neskončilo trapasem. Mary ho však zvládla s noblesou sobě vlastní a publikum ji odměnilo o to větším potleskem.

Cesta na trůn

Stejně jako Mary získala srdce svého prince a jeho „poddaných“, tedy dánských obyvatel, padla do oka i samotné královně Markétě II. Ta totiž na tak dokonalou snachu dlouho čekala. Její syn, princ Frederik, byl totiž dlouho starým mládencem. U dam byl sice velmi oblíbený, ale pro královskou image to zrovna ideální nebylo. Není divu. Mezi bývalé „kamarádky“ následníka trůnu totiž patřila dánská popová zpěvačka, modelka spodního prádla a jedna „divoška“, která byla natolik nerozumná, že se při plavbě na lodi s princem nechala vyfotit nahoře bez. Eskapády následníka trůnu však odnesl čas.

Loni Mary s Frederikem oslavili sedmnácté výročí svatby a vše se zdá být zalité sluncem. Aby tomu tak bylo i nadále, přispěchala pro jistotu královna, které snacha přirostla k srdci, s decentním varováním. Její zesnulý manžel Henrik byl totiž považován za potížistu, kterého mnoho Dánů považovalo za poněkud „únavného“. Kdysi loajální Henrik prý s přibývajícím věkem podporoval svou ženu stále méně a místo královských povinností vyhledával večírky, stranil se rodiny, a dokonce se od ní odstěhoval. Tomu by Markéta II. v případě svého syna ráda předešla, proto kladla Mary na srdce, aby vždy a za každých okolností řešili manželé vše okamžitě. Královniny obavy však nejsou pouze mateřské.

Na střechách kodaňského paláce si totiž vrabci už pěkně nahlas cvrlikají, že se Markéta II. hodlá vzdát trůnu a chce Dánsko předat právě do rukou svého nejstaršího syna Frederika. Loni si pár týdnů od vládnutí odpočinula v jižní Francii a zvažuje, že by se na historický zámek, tedy své letní sídlo, přestěhovala natrvalo. A to by znamenalo, že změna stráží v kodaňském paláci Amalienborg je na spadnutí.

Zasvěcení navíc tvrdí, že Markéta II. už nějakou dobu cítí, že její milovaná snacha, princezna Mary, je k nástupu na trůn připravena. Budoucí královna se prý dokonce pomalu, ale jistě od jednaosmdesátileté panovnice učí a už několik let jí pomáhá, kde může. Vzhledem k tomu, že je princezna v oblibě nejen u dvora, ale i u dánských občanů, už teď je jisté, že bude nejen elegantní a půvabnou ozdobou, ale také respektovanou královnou.