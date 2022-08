Z Kateřiny Kornové mohla být topmodelka, pak ale udělala osudové rozhodnutí

Natalia také pořád zpívá a bojuje za životní prostředí. Je vdaná a má syna, Facundo je ženatý a má tři děti. Málo se ví, že slavná dvojka spolu málem nehrála. Divoký anděl se totiž zrodil díky krachu jiné telenovely. V roce 1998 se začala natáčet Casablanca s Natalií Oreiro a Leonardem Sbaragliou. Ten ale po měsíci ze seriálu odešel a byl konec.

Esmeralda

Příběh nevidomé dívky Esmeraldy, již hrála mexická hvězda Leticia Calderón, sledovaly v české premiéře v roce 1997 téměř dva miliony diváků. Aby herečka ztvárnila roli co nejvěrohodněji, připravovala se na ni tak, že se ve svém domě pohybovala v úplné tmě a také nějaký čas pobývala v útulku pro nevidomé. A to Esmeraldu původně hrát ani nechtěla, protože zrovna dotočila jinou telenovelu. Dodnes je ráda, že změnila názor. Stále účinkuje v seriálech, stejně jako Fernando Colugna, který si zahrál Joseho Armanda. Oba z úspěchu seriálu těží dodnes.

Dlouho se spekulovalo, zda byli milenci i ve skutečnosti, zdánlivě hezký vztah mezi hlavními protagonisty měl ovšem mnoho trhlin. Při jedné příležitosti dokonce Leticia požádala, aby příběh skončil tak, aby se s Fernandem Colungou už nemusela potkat. Natáčení je tedy nesblížilo.

Beverly Hills 902 10

Parta teenagerů z Beverly Hills si získala velkou spoustu fanoušků hned po odvysílání prvního dílu v říjnu 1990, kdy dvojčata Brenda (Shannen Doherty) a Brandon (Jason Priestley) nastoupila do 2. ročníku střední školy a seznámili se s Kelly (Jennie Garth), Donnou (Tori Spelling), Davidem (Brian Austin Green), Stevem (Ian Ziering), Dylanem (Luke Perry) a Andreou (Gabrielle Carteris). Ta se původně ucházela o roli Brendy a bylo jí už dvacet devět let, když seriál začala natáčet. Po jeho skončení zůstala u filmu a angažuje se i ve vedení několika organizací, které zastupují zájmy herců.

První, kdo byl do seriálu obsazen, byla Jennie Garth a vydržela v něm celých deset let. Vyzkoušela si i režírování jednoho z dílů a objevila se v pokračování 902 10: Nová generace, podobně jako Shannen Doherty, která dlouhodobě bojuje s rakovinou, a Tori Spelling, jež se věnuje především svým pěti dětem. U hraní zůstali i Jason, Brian a Ian, který je také motivačním řečníkem. Postava Dylana měla být v seriálu původně jen pár epizod, Luke ale všechny natolik ohromil, že nakonec zůstal mnohem déle. Letos tomu byly tři roky, co začátkem března prodělal mrtvici a musel být uveden do umělého spánku, ze kterého už se neprobudil.

Až na menší nedorozumění mezi Shannen a Jennie spolu všichni vycházeli dobře, což se nestává tak často. Na place spolu trávili i šestnáct hodin denně. Nejvíc eskapád měla Shannen Doherty, která pózovala nahá pro Playboy a propadla alkoholu, proto dostala na konci čtvrté série padáka. S pitím měl problémy i Jason Priestley. Skončil ve vězení za řízení v opilosti.

Melrose Place

S Beverly Hills byly zpočátku lehce propojené, postupně si ale každý seriál našel svou dějovou linku. Jediným hercem, který vydržel od první až do poslední epizody, byl Michael Mancini (Thomas Calabro), který se později objevil i v dalších seriálech. O roli Allison se ucházela Courteney Cox, tvůrci ji ale svěřili Courtney Thorne-Smith. Producent Darren Star, který je homosexuál, prosazoval, aby v každém seriálu, který produkoval, byla postava gaye. Tady jí byl Matt (Doug Savant), který si ve skutečnosti vzal za manželku svoji kolegyni ze seriálu Lauru Leighton, jež si zahrála potvoru Sydney. Po jejím odchodu, kdy ji srazilo auto, fanoušci sepsali petici za její záchranu. Herečka byla za roli nominována na Zlatý glóbus.

Strasti a slasti jsme s hlavními hrdiny prožívali u televizních obrazovek od roku 1992 do 1999. Oblíbená byla zejména Courtney Thorne-Smith, kterou jsme později mohli vidět v seriálu Ally McBeal, jenž byl v tu dobu také velmi populární. Před kamerami zůstala dodnes. Má syna Jacoba. Oblíbená byla i Amanda v podání Heather Locklear. Herečka měla ještě nedávno problémy s drogami a psychikou. Andrew Shue opustil seriál v roce 1998, věnuje se neziskovce.

Krok za krokem

„Bylo by zábavné hrát znovu tu praštěnou postavu Franka Lamberta, staršího o pětadvacet let,“ nechal se v roce 2013 slyšet Patrick Duffy, který se proslavil především jako Bobby Ewing v seriálu Dallas, kde si ikonickou postavu v roce 2012 zopakoval. V případě Kroku za krokem se mu to ovšem nepovedlo. Většina herců se až na Staci Keanan alias Danu totiž výrazně změnila. Brandon Call (J. T. Lambert) a Christopher Castile (Mark Foster) už se navíc herectví ani nevěnují. Brandon vlastní benzinovou pumpu, Chris se stal profesorem na univerzitě.

Na úspěch v seriálu nenavázala ani herečka Suzanne Somers. V roce 2000 jí byla diagnostikována rakovina prsu, vše ale naštěstí dobře dopadlo. Občas hraje ještě Christine Lakin (Al Lambertová). Nejoblíbenější postavou se stal Kouďák, kterého hrál Sasha Mitchell. Do seriálu naskočil až ve čtvrtém díle první série. V průběhu let se hodně změnil.

Ženatý se závazky

Sitcom vznikl původně jako satirická parodie na rodinné seriály typu Krok za krokem, Plný dům či Cosby Show a zaznamenal nečekaně velký úspěch. V rodině životem unaveného prodavače Ala Bundy (Ed O‘Neill) se řada lidí našla a tvůrci si mnuli ruce. Seriál měl na svou dobu poměrně vysoké náklady. Natáčení sice moc nestálo, ale soudní spory s lidmi, které urážel nebo pohoršoval, už ano. Ed O‘Neill se stále věnuje herectví a také trénoval brazilské jiu-jitsu, podobně je na tom i Katey Sagal, jež hrála všetečnou Peggy s vyčesanými zrzavými vlasy. Stále natáčí, a v roce 2011 dokonce získala i Zlatý glóbus za účinkování v seriálu Zákon gangu. Christina Applegate to jako herečka dotáhla nejdál, naopak David Faustino hraje už jen drobné role.

Přátelé

Tento seriál o šestici kamarádů neztrácí grády ani po sedmadvaceti letech od prvního vysílání v září 1994. Přitom stačilo málo a vše mohlo být úplně jinak. O postavu Joeyho (Matt LeBlanc) měl například zájem Vince Vaughn. Castingovým pracovníkům se dokonce moc líbil, ale nepřišel jim vhodný pro tuto roli. Jennifer Aniston šla zase na konkurz s tím, že bude zkoušena na roli Moniky. Jakmile ale ve scénáři uviděla postavu Rachel, chtěla hrát ji.

Hlavním kandidátem na roli Chandlera byl vedle Matthewa Perryho také Craig Bierko, který byl jeho kamarádem. Nakonec vše ale dopadlo, jak dopadlo, a díky za to. Společně vydělali balík. V době vysílání první série si každý z přátel přišel na 22 500 dolarů za díl, v poslední desáté sérii už každý bral jeden milion dolarů za díl. V roce 2021 se všichni vrátili v rámci speciálu do kultovní haly číslo 24 ve studiích Warner Bros. a společně zavzpomínali na některé okamžiky.